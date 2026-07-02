Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo a la selección en los 16avos del Mundial 2026

Jugadores colombianos y portugueses durante el minuto de silencio por las víctimas en Venezuela este sábado 27 de junio, en el partido del grupo K en el Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - Alberto Estevez

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La selección de Colombia tiene al frente mucho más que el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a ver el rostro de Carlos Queiroz en un campo de juego desde aquel fatídico martes 17 de noviembre de 2020.

Ese día, Queiroz se despidió de la Tricolor tras perder 3-0 contra Uruguay en Barranquilla y 6-1 con Ecuador en Quito. Dos vergonzosas derrotas que abrieron el camino a la ausencia del combinado nacional en Catar 2022. Sin embargo, casi seis años después la situación es diametralmente opuesta.

La selección volvió a la Copa del Mundo en Norteamérica 2026 de la mano de Néstor Lorenzo, asistente técnico de José Pekerman, artífice detrás de las clasificaciones a Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, Colombia volverá a jugar en un mundial un 3 de julio. La primera fueron los octavos de final de Rusia.

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Fase de grupos de Colombia

Volviendo a la actualidad, el seleccionado patrio se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 como primero del grupo K. La victoria 3-1 frente a Uzbekistán y 1-0 contra República Democrática del Congo labraron el camino.

Además, la excelente presentación con Portugal, uno de los contendientes al título, llena de esperanzas al país que se ilusiona con una victoria frente a Ghana, hoy dirigida por el extécnico de la selección de Colombia, Queiroz.

Eso sí, no será una tarea fácil pues el elenco africano demostró ser un hueso duro de roer durante su fase de grupos. Especialmente para potencias europeas como Inglaterra y Croacia que sufrieron más de la cuenta.

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Fase de grupos de Ghana

Ghana abrió su quinta participación en la Copa Mundial de la FIFA con una efectiva victoria 1-0 contra Panamá. Aunque los canaleros fueron quienes hicieron el gasto, fueron los ghaneses los que se llevaron los tres puntos.

Ya en la segunda fecha, obtuvo un valioso empate sin goles contra Inglaterra, que se llevó un mal sabor de boca. Incluso Ghana pudo haberse llevado el triunfo en los minutos finales de un partido que resultó más parejo de lo esperado.

Finalmente, aunque pudieron haberse llevado otra igualdad y asegurar el segundo lugar, los de Carlos Queiroz perdieron 2-1 frente a Croacia. Un marcador que los relegó a clasificar como un mejor tercero y a tener que verse las caras con Colombia.

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Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri

Hora : 8:30 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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