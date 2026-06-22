Colombia vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver en vivo a la selección

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el entrenamiento del combinado nacional en la Academia Atlas este domingo 21 de junio en Guadalajara, Jalisco, México, previo al compromiso contra República Democrática del Congo en el grupo K del Mundial 2026. Foto: EFE - FRANCISCO GUASCO

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Todo listo para el segundo partido de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El país espera con ansias la dura prueba que le espera al equipo de todos frente a la República Democrática del Congo que viene de dar una de las sorpresas del mundial.

Por eso los muchachos de Néstor Lorenzo deberán redoblar esfuerzos en defensa, en ataque y especialmente en la concentración durante todo el juego. El gol y el sufrimiento frente a Uzbekistán deben ser una señal de alerta para corregir lo que se hizo mal y mejorar lo que se hizo bien en el debut.

Luis Díaz, James Rodríguez y compañía saben que una victoria significaría la clasificación anticipada a los 16avos de final e incluso siendo primero del grupo K. Esto último dependiendo de lo que haga Portugal en su encuentro frente a los uzbekos. Sin duda será un compromiso para demostrar que se está para grandes cosas.

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Colombia y un debut correcto

La selección viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en su primer duelo en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero más allá del resultado lo más disciendente es que la Tricolor respondió en los momentos álgidos del partido.

A cinco minutos de terminarse el primer tiempo, y en medio de la frustración por no encontrar el gol, el talento individual de Díaz y Daniel Muñoz se impuso para poner el juego a favor. Además de un trabajo de desgaste en todo el primer tiempo.

Y aunque el empate al minuto 60 fue desconcertante, porque Colombia seguía siendo el dominador del juego, rápidamente apareció el peso específico de Lucho que desempató el encuentro. A partir de allí se sufrió, pero se volvió a responder en un momento crítico con la increíble asistencia de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el gol de Jaminton ‘Bichito’ Campaz que liquidó el pleito.

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Congo y un debut histórico

Del otro lado, República Democrática del Congo viene de un sorpresivo empate frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Los africanos, que volvieron a una Copa del Mundo luego de más de medio siglo, aprovecharon el letargo luso.

Si bien los europeos marcaron apenas en el minuto 6, se dedicaron a pasar el balón de lado a lado sin hacer daño. Justo cuando parecía que la primera mitad iba a terminar así, apareció un cabezazo de Congo para poner la paridad.

Y aunque en el segundo tiempo lo pudieron perder los congoleños, lo cierto es que los portugueses también pudieron irse derrotados. Un toma y dame del que la selección se debe cuidar, en la medida en que las circunstancias del duelo lo permitan.

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Colombia vs. RD Congo: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 9:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, App RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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