Así fueron los goles del partidazo entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026

La velocidad de Saibari y la magia de Vinicius fueron protagonistas en uno de los partidos más entretenidos de la primera fecha del Mundial 2026. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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Brasil y Marruecos empataron 1-1 en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, dejó dos anotaciones de gran factura que terminaron definiendo el reparto de puntos entre ambas selecciones.

El conjunto africano sorprendió a la Canarinha con una acción colectiva de gran calidad, mientras que la respuesta brasileña llegó gracias al talento individual de Vinicius Jr., quien firmó una de las mejores jugadas del compromiso.

Saibari culminó una brillante jugada de Marruecos

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, cuando Marruecos aprovechó uno de sus mejores momentos en el partido para castigar a la defensa brasileña.

La acción comenzó con una construcción limpia que terminó en los pies de Brahim Díaz cerca de la mitad del campo. El mediocampista levantó la cabeza y encontró el movimiento de Saibari con un pase filtrado preciso entre los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães.

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El espacio dejado por los dos defensores brasileños fue aprovechado por el atacante marroquí, que explotó su velocidad para quedar mano a mano frente a Alisson. Ya en el borde del área, Saibari definió con categoría ante una salida poco convincente del arquero brasileño y envió el balón al fondo de la red para establecer el 1-0 parcial.

La anotación reflejó el buen inicio de Marruecos, que durante varios tramos de la primera mitad logró incomodar a uno de los principales favoritos al título.

Vinicius respondió con una acción de su sello

Brasil no tardó demasiado en reaccionar y encontró el empate gracias a una aparición de su principal figura ofensiva.

Cuando Marruecos atravesaba un momento de dominio, Vinicius Jr. recibió el balón por el costado izquierdo del área y decidió asumir el protagonismo. El extremo encaró a la defensa rival, encontró el espacio para perfilarse hacia el centro y sacó un potente remate que dejó sin opciones a Bono.

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El disparo del jugador brasileño se convirtió en el 1-1 y devolvió a la Canarinha al partido en un momento complicado. La acción individual recordó muchas de las jugadas que han convertido a Vinicius en uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo.

l resultado ya no se movería y ambas selecciones terminarían repartiendo puntos en su estreno en el Mundial 2026, después de un partido intenso y equilibrado que tuvo en estos dos goles sus momentos más destacados.

Vea las mejores jugadas de Brasil vs Marruecos

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