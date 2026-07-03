Esta sería la posible formación titular de Colombia para el partido contra Ghana

Otabek Shukurov disputa un balón con Juan 'Cucho' Hernández en el partido entre Colombia y Uzbekistán, del grupo K en el Mundial 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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Cada vez falta menos para que la selección de Colombia mida sus aspiraciones en el Mundial 2026 con Ghana, el equipo nacional dirigido por Carlos Queiroz. El portugués dirigió a la Tricolor de 2019 a 2020 con un balance numérico favorable, pero con dos goleadas que lo apartaron del cargo muy pronto.

Ahora, dirige al seleccionado ghanés que busca volver a los octavos de final de la Copa del Mundo luego de lo que fue su histórica participación en Sudáfrica 2010. Aunque el elenco africano estuvo presente en Catar 2022, terminó eliminado en fase de grupos a manos de Uruguay, Portugal y Corea del Sur.

Las Estellas Negras tendrán al frente a una Colombia muy distinta a la que dejó Queiroz y que ahora de la mano de Néstor Lorenzo quiere dar un paso más en busca de hacer el mejor mundial de su historia. Estos son los posibles once titulares de la selección para medirse a Ghana esta noche en Kansas.

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Posible XI titular de Colombia vs. Ghana

En el arco, como ha sido una costumbre durante todo el campeonato, Camilo Vargas será el guardián de las esperanzas colombianas. A pesar de un inicio dubitativo frente a Uzbekistán, tuvo atajadas consagratorias contra Congo y Portugal.

En la defensa, lo más seguro es que el cuarteto Daniel Muñoz - Davinson Sánchez - Jhon Lucumí - Johan Mojica vuelva a la alineación inicial. Eso sí, en el banco en punta de pies esperan Santiago Arias y Deiver Machado.

Pasando al medio campo, es casi un hecho que el tridente Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias haga parte del pitazo inicial. Los tres han tenido un rendimiento sobresaliente que ilusiona al país con un triunfo esta noche.

Finalmente, en el frente de ataque, Luis Díaz y James Rodríguez son casi fijos por las bandas. Eso sí, el ‘10′ con la libertad de moverse en cualquier dirección. Sin embargo, la duda está, otra vez, en el delantero titular.

La opción más obvia podría ser Luis Javier Suárez, pero el buen desempeño de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en los pocos minutos que disputó le da argumentos para ser inicialista hoy. Por parte de Jhon Córdoba, aunque fue titular contra Portugal, su actual condición física lo pone como la tercera opción.

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Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri

Hora : 8:30 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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