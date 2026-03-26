Así quedaron las finales del repechaje de la UEFA al Mundial de la FIFA 2026

La selección de Italia le ganó a Irlanda del Norte. Foto: EFE - MICHELE MARAVIGLIA

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Luego de la jornada de este jueves 26 de marzo, quedaron definidas las finales del repechaje de la UEFA al Mundial de la FIFA 2026. Ocho selecciones europeas siguen en carrera por los últimos cuatro cupos al torneo más importante del fútbol mundial.

Entre los enfrentamientos más llamativos aparece el choque entre Bosnia y Herzegovina e Italia. También resalta el duelo entre Suecia y Polonia. Por su parte, Kosovo se medirá contra Turquía, mientras que la República Checa enfrentará a Dinamarca en otra serie que luce bastante pareja.

La definición de estos cruces se dio tras una primera ronda llena de emociones. Italia cumplió con su favoritismo al vencer 2-0 a Irlanda del Norte, mientras que Bosnia y Herzegovina protagonizó una de las sorpresas al eliminar a Gales en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Suecia, por su lado, superó con autoridad 3-1 a Ucrania y Polonia consiguió un 2-1 contra Albania.

Uno de los partidos más vibrantes fue el de Kosovo contra Eslovaquia, que terminó 4-3 en favor de los kosovares. Dinamarca también dejó claro su poderío al golear 4-0 a Macedonia del Norte, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de esta instancia. Finalmente, República Checa selló su paso tras empatar 2-2 con Irlanda y ganar 4-3 en la tanda de penaltis.

Las finales del repechaje se disputarán el próximo martes 31 de marzo y definirán a las últimas selecciones europeas clasificadas al Mundial de la FIFA 2026. Todos los encuentros se podrán seguir a través de ESPN y Disney+, en una jornada que promete emociones al límite.

Estos son los cruces de la fase final del repechaje europeo

Bosnia y Herzegovina vs. Italia

Suecia vs. Polonia

Kosovo vs. Turquía

República Checa vs. Dinamarca

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