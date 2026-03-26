¡Atención! Colombia vs. Croacia, esta es la titular de la selección con James y Luis Díaz

James Rodríguez, con la camiseta de Colombia. Foto: EFE - Giorgio Viera

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A una hora del inicio del partido, Colombia y Croacia confirmaron sus nóminas titulares para el amistoso de este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando. El encuentro se jugará desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y marcará un punto clave en la preparación rumbo al Mundial de 2026.

La selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, sale con lo mejor que tiene disponible. El once está conformado por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez. Un equipo que mezcla jerarquía, ritmo y la base consolidada del proceso.

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Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇭🇷 en su primer partido en la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c88gtb8H3v — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2026

La apuesta del técnico argentino es clara: competir con su columna vertebral titular y seguir afinando automatismos ofensivos. La presencia de James como eje creativo, acompañado por la velocidad de Luis Díaz y Arias, refuerza la intención de protagonismo desde el inicio.

Croacia, por su parte, optó por una nómina alternativa y reservó varias de sus principales figuras pensando en su próximo reto. No estarán referentes como Luka Modric, quien sería guardado para el duelo ante Brasil. Aun así, el equipo balcánico presenta una alineación competitiva.

Los europeos formarán con Dominik Livaković; Josip Stanišić, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Josip Juranović; Lovro Majer, Mario Pašalić, Petar Sučić, Luka Sučić; Ivan Perišić y Ante Budimir.

Un equipo con experiencia, pero sin todo su peso pesado, que pondrá a prueba la ambición de Colombia.

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