Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¡Atención! Colombia vs. Croacia, esta es la titular de la selección con James y Luis Díaz

La selección de Colombia ya definió los 11 jugadores con los que afrontará el partido contra Croacia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
26 de marzo de 2026 - 10:46 p. m.
James Rodríguez, con la camiseta de Colombia.
James Rodríguez, con la camiseta de Colombia.
Foto: EFE - Giorgio Viera
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A una hora del inicio del partido, Colombia y Croacia confirmaron sus nóminas titulares para el amistoso de este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando. El encuentro se jugará desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y marcará un punto clave en la preparación rumbo al Mundial de 2026.

La selección de Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, sale con lo mejor que tiene disponible. El once está conformado por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez. Un equipo que mezcla jerarquía, ritmo y la base consolidada del proceso.

Vínculos relacionados

Italia sigue con vida: derrotó a Irlanda del Norte y quedó a un partido del Mundial 2026
EN VIVO Colombia vs. Croacia en Estados Unidos: vea el minuto a minuto y las mejores jugadas
Mundial 2026: selecciones que debutan y las que aún buscan su primer cupo en el Repechaje

La apuesta del técnico argentino es clara: competir con su columna vertebral titular y seguir afinando automatismos ofensivos. La presencia de James como eje creativo, acompañado por la velocidad de Luis Díaz y Arias, refuerza la intención de protagonismo desde el inicio.

Croacia, por su parte, optó por una nómina alternativa y reservó varias de sus principales figuras pensando en su próximo reto. No estarán referentes como Luka Modric, quien sería guardado para el duelo ante Brasil. Aun así, el equipo balcánico presenta una alineación competitiva.

Los europeos formarán con Dominik Livaković; Josip Stanišić, Marin Pongračić, Duje Ćaleta-Car, Josip Juranović; Lovro Majer, Mario Pašalić, Petar Sučić, Luka Sučić; Ivan Perišić y Ante Budimir.

Un equipo con experiencia, pero sin todo su peso pesado, que pondrá a prueba la ambición de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Partido Selección Colombia

Colombia vs Croacia

Colombia Mundial

Titular Colombia

James Rodríguez

Luis Díaz

Colombia

Alineación Colombia vs Croacia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.