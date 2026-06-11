Así quedó el grupo A del Mundial 2026 tras las victorias de México y Corea del Sur

Jugadores de Corea del Sur este jueves 11 de junio tras vencer 2-0 a República Checa en el grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Después de una ceremonia de inauguración que no dejó a todos contentos y satisfechos, el fútbol se hizo presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A primera hora, a cargo de uno de los anfitriones, México, que venció 2-0 a Sudáfrica y rompió una racha negativa de siete partidos inagurales sin ganar.

Más tarde, en el estado de Jalisco, Corea del Sur fue paciente, no se desesperó y se impuso a una República Checa que tuvo recursos ofensivos limitados. Eso sí, será una piedra en el zapato para cualquier equipo que la enfrente e intente doblegarla tanto en lo futbolístico como en lo físico.

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Debut de México en el Mundial 2026

A costa del espectáculo, Sudáfrica no significó un gran reto futbolístico en el debut mundialista. Aun así, la selección manita solo pudo anotar dos goles en un partido que en el comienzo del segundo tiempo pintaba para goleada.

Sin embargo, la segunda anotación de México conformó a los locales que incluso sufrieron la expulsión de su capitán César Montes. No obstante, el primer anfitrión cumplió con lo que se le pedía y quedó a un triunfo de los 16avos de final.

Eso sí, hay que decir que Sudáfrica era la prueba menos exigente para los mexicanos que ahora deberán a Corea del Sur. Una selección que ya venció 2-1 en la fase de grupos de 2018 con un gol de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

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Corea del Sur vs. República Checa: Mundial 2026

Aunque sufrió y pudo haberlo perdido, Corea del Sur se llevó una victoria fundamental en la primera fecha frente a República Checa. Eso sí, tuvo que remar contra la corriente, pues en el minuto 59 ya perdía 1-0 en Guadalajara.

Sin embargo, el seleccionado asiático mostró carácter y gallardía y al poco tiempo igualó las acciones. Fue en ese momento que Chequia desnudó las falencias defensivas de los surcoreanos y estuvo cerca de llevarse los tres puntos.

Ahora, coreanos y mexicanos se enfrentarán en la segunda jornada en busca de ese primer lugar del grupo A, mientras República Checa y Sudáfrica se batirán a duelo definitivo en la lucha por el tercer lugar.

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Segunda fecha del grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur (8:00 p.m.) jueves 18 de junio en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco

República Checa vs. Sudáfrica (11:00 a.m.) jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos

Tabla de posiciones del grupo A del Mundial 2026

Selección PTS DG 1 México 3 +2 2 Corea del Sur 3 +1 3 República Checa 0 -1 4 Sudáfrica 0 -2

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