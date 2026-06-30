Cuadro del Mundial 2026: así van las llaves y cruces de octavos tras los partidos de hoy

Jugadores de México celebran este martes 30 de junio, en la victoria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Ecuador en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Foto: EFE - Alex Cruz

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Después de tres días de duelos de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, ya hay confirmados tres duelos de octavos de final. Además, México espera al ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo para conocer a su rival en la tercera ronda de esta Copa del Mundo.

Eso sí, habrá que esperar hasta el viernes 3 de julio para conocer el cuadro completo de octavos de final, justo después del partido de la selección de Colombia y su homólogo de Ghana. Eso sí, hasta acá no han faltado las sorpresas, comenzando por la inverosímil eliminación de Alemania.

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Canadá vs. Marruecos, primer duelo de octavos

Luego de una agónica victoria frente a Sudáfrica, Canadá no quiere que su sueño mundialista acabe tan pronto. Además, el aliento de su gente, así sea fuera de su país, será determinante frente a uno de los mejores equipos del torneo.

Marruecos eliminó a Países Bajos en un compromiso que innecesariamente se extendió hasta los tiempos extra y los penales. Un factor que podría jugar un papel importante en su compromiso frente al seleccionado canadiense.

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Paraguay vs. Francia

Paraguay viene de vivir una de las jornadas más dulces de su historia al eliminar al cuatro veces campeón del mundo, Alemania. Incluso con un referente como José Luis Chilavert en su contra, Gustavo Alfaro y sus muchachos siguen soñando con darle más alegrías al pueblo paraguayo.

Francia goleó 3-0 a Suecia sin despinarse, ratificando que es el conjunto a vencer en este Mundial. Eso sí, tendrá que seguir ratificándolo en el campo de juego con su diversidad de figuras, empezando por el goleador Kylian Mbappé.

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Brasil vs. Noruega

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti pasó aceite para eliminar a Japón, que por cuestión de un minuto casi llevó el cotejo al tiempo extra. Una situación que sigue levantando dudas en el país de la samba sobre su selección.

Erling Haaland y compañía tuvieron una dura prueba contra Costa de Marfil que vendió cara su eliminación de la Copa del Mundo. Sin embargo, el verdadero salto de calidad será Brasil, que siempre es candidato al título.

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México ganó y espera rival en octavos de final

Categorica y sin apelativos fue la victoria de México sobre Ecuador. Los dueños de casa resolvieron el encuentro en una media hora furiosa en la que marcaron dos goles a los que los visitantes nunca pudieron reponerse.

Ahora, la selección manita esperará por el ganador del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. Aunque ya consiguieron el bendito quinto partido, ahora el objetivo es igualar lo hecho en sus mundiales de 1970 y 1986.

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Próximos partidos de 16avos de final: Mundial 2026

El primer turno para el miércoles 1 de julio será para los mencionados Inglaterra y República Democrática del Congo. Por un lado, una de las sorpresas del torneo y por el otro un candidato que no quiere perder su rótulo.

Más tarde, Bélgica y Senegal protagonizarán uno de los duelos más parejos de los 16avos de final. Ninguno viene de una fase de grupos brillante, pero en este punto se resetea todo en el Mundial y se puede reescribir la historia.

Finalmente, uno de los anfitriones, Estados Unidos, cerrará la fecha con Bosnia y Herzegovina. En el papel y por lo mostrado en primera ronda, los estadounidenses no deberían tener muchos problemas para eliminar a los bosnios, pero su última presentación frente a Turquía enciende las alarmas.

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