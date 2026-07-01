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¿Qué partidos hay hoy 1 de julio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Este miércoles se juegan unos nuevos partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. ¿Cuáles son todos los compromisos del día?

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
01 de julio de 2026 - 11:56 a. m.
Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica.
Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica.
Foto: EFE - BOB FRID
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Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este miércoles 1 de julio. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos buscarán confirmar su favoritismo, mientras que República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzegovina intentarán dar el golpe y meterse entre los 16 mejores del torneo.

La jornada contará con tres compromisos que prometen intensidad de principio a fin, con selecciones que saben que un solo error puede significar la despedida de la Copa del Mundo.

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Inglaterra vs. RD Congo, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

La acción comenzará con el duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. El conjunto inglés llega como uno de los principales candidatos al título gracias a la calidad de su plantel, mientras que los africanos afrontan el reto más importante de su historia reciente con la ilusión de seguir sorprendiendo en el Mundial.

Inglaterra buscará imponer la posesión del balón y su poder ofensivo desde los primeros minutos, mientras que RD Congo apostará por un planteamiento ordenado, aprovechando la velocidad de sus atacantes para intentar dar una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final.

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Hora (Colombia): 11:00 a. m.
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN

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Bélgica vs. Senegal, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

El segundo encuentro enfrentará a Bélgica y Senegal en un cruce que promete ser uno de los más equilibrados de la jornada. Los europeos cuentan con una plantilla llena de talento y experiencia, pero enfrente tendrán a un rival africano que ha demostrado ser competitivo y peligroso en los partidos decisivos.

Se espera un compromiso muy disputado, en el que Bélgica intentará controlar el ritmo del juego, mientras que Senegal buscará aprovechar su potencia física y la velocidad de sus extremos para romper el equilibrio y avanzar a la siguiente ronda.

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Hora (Colombia): 3:00 p. m.
  • Estadio: Seattle Stadium (Seattle)
  • Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+ y Win

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, partido dieciseisavos de final Copa del Mundo hoy

La jornada finalizará con el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. El seleccionado anfitrión intentará hacer valer su condición de local para seguir en carrera por el título, mientras que los europeos quieren prolongar su histórica participación en la Copa del Mundo.

Estados Unidos llega con el respaldo de su afición y el favoritismo en la previa, aunque Bosnia y Herzegovina ha demostrado ser un equipo competitivo que puede complicar a cualquiera si logra imponer su estilo de juego.

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Hora (Colombia): 7:00 p. m.
  • Estadio: San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)
  • Dónde verlo en vivo: DSports y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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