Colombia tendrá un reencuentro con Carlos Queiroz: Ghana espera en los dieciseisavos

El equipo africano avanzó como uno de los mejores terceros después de enfrentar a Inglaterra, Panamá y Croacia. Ahora buscará dar el golpe contra la selección colombiana. Foto: Agencia AFP

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La selección de Colombia ya conoce el obstáculo que tendrá que superar para seguir soñando en el Mundial de Norteamérica 2026. Tras terminar como líder del Grupo K luego del empate sin goles contra Portugal, el equipo colombiano enfrentará en los dieciseisavos de final a Ghana, una selección dirigida por un entrenador que conoce muy bien el entorno tricolor: Carlos Queiroz.

El técnico portugués volverá a cruzarse con Colombia, esta vez desde el banco rival y en un partido de eliminación directa. Después de haber dirigido a la Selección entre 2019 y 2020, ahora buscará dejarla en el camino con un equipo africano que ha demostrado ser sólido, disciplinado y muy difícil de vulnerar.

Ghana: fuerte en defensa y con el sello de Queiroz

La selección africana llega a esta instancia con una identidad muy marcada. Se trata de un equipo de gran despliegue físico, ordenado en defensa y con una propuesta que prioriza el equilibrio antes que el protagonismo ofensivo.

Durante la fase de grupos dejó varias señales de lo que puede ofrecer. Igualó 0-0 contra Inglaterra, en un encuentro en el que logró neutralizar el ataque inglés, venció 1-0 a Panamá y cayó 2-1 contra Croacia.

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Precisamente, el empate contra Inglaterra es uno de los partidos que más atención puede despertar en el cuerpo técnico colombiano. Tras ese compromiso, Queiroz dejó clara la intención de su planteamiento: “Nuestro objetivo era frustrar a Inglaterra y lo logramos”.

Por las características que ha mostrado Ghana, Colombia volverá a encontrarse con un rival de fortaleza física y gran capacidad defensiva, un perfil similar al que ya enfrentó contra República del Congo durante la fase de grupos.

El recuerdo del paso de Queiroz por la Selección de Colombia

El nombre de Carlos Queiroz inevitablemente remite a una etapa corta y complicada al frente de la selección colombiana. El portugués dirigió al equipo entre 2019 y 2020, pero dejó el cargo antes de cumplir dos años, luego de sumar apenas cuatro puntos en las primeras cuatro jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Su salida quedó marcada especialmente por las dos contundentes derrotas consecutivas contra Uruguay (0-3) en Barranquilla y Ecuador (6-1) en Quito, resultados que terminaron haciendo insostenible su continuidad.

Aunque el entrenador asumió públicamente la responsabilidad por aquellas goleadas y pidió paciencia para reconstruir el equipo, nunca logró recuperar el respaldo. Incluso, desde su cuerpo técnico se aseguró posteriormente que los jugadores apoyaban el proceso y que la decisión final respondió a la dirigencia tras los malos resultados.

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Durante su ciclo también hubo cuestionamientos por los constantes cambios en la formación, las modificaciones tácticas en medio de los partidos y la poca conexión que mantuvo con el fútbol colombiano durante la pandemia, cuando regresó temporalmente a Portugal y el contacto con el entorno de la selección fue principalmente virtual.

El partido por un lugar en los octavos de final

Ahora, varios años después de su salida, Queiroz tendrá una nueva oportunidad de enfrentar a Colombia, aunque esta vez como entrenador de Ghana y en un compromiso decisivo del Mundial.

El ganador del duelo avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor se despedirá del torneo.

Colombia vs. Ghana

Fecha: viernes 3 de julio.

Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas City (Estados Unidos).

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