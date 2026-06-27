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¿Era gol de Dávinson Sánchez? Vea la anotación anulada en el Colombia vs. Portugal

El defensor marcó de cabeza en el tiempo de reposición y parecía darle el triunfo a Colombia sobre Portugal, pero el VAR confirmó un fuera de juego por centímetros.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
28 de junio de 2026 - 02:35 a. m.
El defensor marcó de cabeza en el tiempo de reposición y parecía darle el triunfo a Colombia sobre Portugal, pero el VAR confirmó un fuera de juego por centímetros.
El defensor marcó de cabeza en el tiempo de reposición y parecía darle el triunfo a Colombia sobre Portugal, pero el VAR confirmó un fuera de juego por centímetros.
Foto: EFE - Alberto Boal
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Colombia estuvo a segundos de cerrar una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026. En el tiempo de reposición del empate 0-0 frente a Portugal, Davinson Sánchez hizo estallar de emoción a toda la afición colombiana al enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, la celebración duró apenas unos instantes: el asistente levantó la bandera, el VAR intervino y el gol fue anulado por fuera de juego, dejando una de las acciones más discutidas del partido.

Aunque el empate le bastó a la selección colombiana para terminar como líder del grupo y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, el desenlace del partido dejó la sensación de que el triunfo se escapó en la última jugada.

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La acción que desató la polémica

La jugada nació cuando Juan Fernando Quintero envió un preciso centro desde el sector izquierdo. Davinson Sánchez atacó el balón de cabeza y venció al arquero portugués con un potente remate que parecía darle la victoria a la Tricolor.

Mientras los jugadores colombianos celebraban, el juez asistente sancionó posición adelantada. La acción pasó inmediatamente a revisión del VAR y, tras unos minutos de incertidumbre, el árbitro confirmó la decisión, reanudando el compromiso con un tiro libre indirecto para Portugal.

¿Estaba adelantado Davinson Sánchez?

La controversia aumentó porque en las primeras repeticiones de televisión no era evidente la supuesta posición adelantada del defensor colombiano, lo que generó dudas entre los aficionados.

Minutos después, el sistema semiautomático utilizado para detectar los fuera de juego mostró la imagen definitiva. Según la tecnología, el pie de Davinson Sánchez estaba apenas unos centímetros por delante de Rafael Leao al momento del centro de Quintero, motivo por el cual el tanto fue invalidado.

La determinación del sistema confirmó la posición adelantada y dejó sin efecto el gol que habría significado el triunfo de Colombia sobre Portugal.

Colombia mereció más, pero cumplió el objetivo

Más allá de la polémica, Colombia dejó una buena imagen en Miami. Durante varios pasajes del encuentro controló la posesión del balón, generó las opciones más claras y terminó con mejores registros ofensivos que su rival.

En la primera mitad, Jhon Córdoba exigió al arquero Diogo Costa con un potente remate tras un contragolpe liderado por Jhon Arias. Minutos después, el propio Arias estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que un defensor portugués salvó sobre la línea.

Portugal también tuvo una oportunidad clara antes del descanso, pero Camilo Vargas respondió con una gran atajada ante un remate de Bruno Fernandes para mantener el cero.

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En el complemento, Colombia volvió a imponer condiciones y estuvo cerca del gol en varias oportunidades. Finalmente, el cabezazo de Davinson Sánchez parecía premiar el esfuerzo de la Tricolor, pero el fuera de juego detectado por el VAR dejó el marcador 0-0.

A pesar de ello, el empate fue suficiente para que Colombia terminara líder del Grupo K con siete puntos, por delante de Portugal (5), RD Congo (4) y Uzbekistán (0). Gracias a ese resultado, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Ghana el próximo viernes 3 de julio, en Kansas, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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