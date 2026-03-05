Cambios en el Mundial de 2026: pausas de hidratación abrirán espacio para comerciales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: EFE - CLAUDIO THOMA

La FIFA confirmó una nueva medida que debutará en el Mundial de 2026 y que cambiará la dinámica de las transmisiones televisivas. A partir del próximo campeonato del mundo, que se disputará desde junio en México, Canadá y Estados Unidos, todos los partidos tendrán pausas obligatorias de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo.

Esta decisión, además del argumento del bienestar de los jugadores, abre la puerta a nuevos espacios comerciales durante el juego, que podrán ser aprovechados por las cadenas televisivas que transmitan los partidos.

Según explicó el organismo rector del fútbol mundial, estas pausas se realizarán sin importar las condiciones climáticas. Es decir, incluso si el clima no es extremo, el árbitro detendrá el partido durante tres minutos en cada mitad para que los futbolistas se hidraten y reciban indicaciones desde el banquillo.

La medida también traerá un cambio importante en la transmisión televisiva. Durante estas pausas, las cadenas que tengan los derechos del torneo podrán realizar cortes comerciales a pantalla completa, algo similar a lo que ocurre en deportes como el básquetbol o el fútbol americano.

Sin embargo, la FIFA estableció una regulación clara para estos espacios publicitarios. Los anuncios no podrán comenzar inmediatamente después del silbatazo que detiene el partido. Primero deberán pasar 20 segundos, y los comerciales deberán finalizar al menos 30 segundos antes de que se reanude el juego. Esto deja una ventana efectiva de dos minutos y diez segundos para la publicidad.

Además, existirán dos modalidades para mostrar anuncios. La primera es el corte a pantalla completa, en el que la cadena de televisión interrumpe totalmente la señal del partido y puede vender ese espacio a cualquier anunciante del mercado.

La segunda modalidad será mantener el partido en pantalla mediante un sistema de pantalla dividida o con gráficos superpuestos. En ese caso, la publicidad solo podrá ser vendida a patrocinadores oficiales de la FIFA, con el objetivo de proteger la exclusividad de las marcas asociadas al torneo.

La decisión responde también a una estrategia económica. Al permitir que las cadenas televisivas vendan nuevos espacios publicitarios dentro de los partidos, estas pueden generar más ingresos, lo que a futuro podría traducirse en contratos más altos por los derechos de transmisión del Mundial.

Por ahora, algunas cadenas todavía no han confirmado cómo manejarán estos espacios.

Antecedentes de las pausas de hidratación

En Sudamérica ya existe algo similar. La CONMEBOL implementó pausas de hidratación de 90 segundos en sus torneos continentales, aunque sin permitir cortes comerciales. En esos casos, las transmisiones suelen aprovechar el momento para mostrar conversaciones entre entrenadores y jugadores.

