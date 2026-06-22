¿Qué partidos hay hoy, 22 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Enzo Fernández de Argentina habla en una rueda de prensa previo al próximo partido en el Mundial 2026 contra Austria, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos. Foto: EFE - Sebastián Mariscal

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El Mundial 2026 no para y hoy, lunes 22 de junio, habrá una nueva jornada con cuatro trepidantes partidos que prometen emociones en todos. Esta vez el turno en la Copa del Mundo es para el grupo I y el grupo J, a los que pertenecen los dos finalistas en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Tanto Francia como Argentina, al haber ganado en su debut, tienen la gran oportunidad hoy de dejar asegurada su clasificación a los 16avos de final. Sin embargo, en el caso de los sudamericanos, estos tendrán un incómodo rival que quiere ser su piedra en el zapato en busca de la cuarta estrella.

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Argentina vs. Austria (Grupo J)

Austria está llamada a ser el rival más exigente para Argentina en la fase de grupos, sin ser todavía un termómetro real para los de Scaloni. Aun así, se espera un gran cotejo entre argentinos y austriacos que vienen de ganar.

Por el lado de los vigentes campeones mundiales, estos derrotaron 3-0 y sin despeinarse a Argelia. Un hat-trick de Lionel Messi, como en sus mejores épocas, fue más que suficiente para resolver un pleito que nunca fue parejo.

Pasando a los europeos, aunque por momentos tuvieron que emplearse a fondo para superar 3-1 al debutante Jordania, pudieron lograr los tres puntos, lo que los deja en una favorable situación en el grupo I del Mundial.

Fecha : lunes 22 de junio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos

Horal : 12:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, Disney, DSports, DGO y Paramount+

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Francia vs. Irak (Grupo I)

Luego de sufrir en el primer tiempo con Senegal, en el segundo Francia impuso su jerarquía individual y colectiva para ganarles a Los Leones de la Teranga. Ahora, van por un triunfo que los asegure en los 16avos de final.

Algo que no debería resultar tan difícil para el conjunto galo, pues en el papel Irak es el rival más débil de esta zona de la Copa del Mundo. No solo por su regreso a la cita orbital después de 40 años, sino por su desastroso debut.

Los iraquíes vienen de ser goleados 4-1 por Noruega que desde el minuto uno fueron superiores a los asiáticos. Aunque no parece que tengan los medios para complicar a los franceses, esto sigue siendo fútbol y cualquier cosa puede pasar.

Fecha : lunes 22 de junio de 2026

Lugar : Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos

Horal : 4:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Pasando al otro duelo del grupo I, Noruega y Senegal prometen protagonizar uno de los mejores partidos de la fase de grupos de Norteamérica 2026. Partiendo como favoritos, los noruegos esperan dejar sin chances a los senegaleses de pelear por el segundo lugar de la zona.

Sin embargo, una victoria del elenco africano dejaría todo para la definición en la última fecha. Una situación que quiere evitar Erling Haaland y compañía, pues cierran su participación en esta primera ronda frente a Francia.

Habrá que esperar cómo se presenta este partido que parece será uno de los más memorables de este Mundial 2026. Eso sí, hay dudas sobre el estado del campo de juego, el cual será el mismo de la final del 19 de julio.

Fecha : lunes 22 de junio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos

Horal : 7:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Jordania ya marcó su primer gol en una Copa del Mundo, pero ahora quiere ganar su primer partido y esta parece una chance de oro. Su rival, Argelia, viene duramente golpeado tras caer sin atenuantes 3-0 con Argentina.

No obstante, si hay una oportunidad para recuperarse es esta, pues no hay que olvidar que esta es la primera vez de Jordania en una Copa Mundial de la FIFA. Eso sí, ya un par de debutantes han dado sorpresas y los jordanos quieren seguir el ejemplo.

Será un juego interesante para definir quién podrá acompañar a los argentinos a segunda ronda y si esta zona del mundial entregará uno de los ocho cupos como “mejor tercero” en los 16avos de final de Norteamérica 2026.

Fecha : lunes 22 de junio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en Estados Unidos

Horal : 10:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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