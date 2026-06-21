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Mundial 2026

Así quedó el grupo G de la Copa del Mundo 2026 tras el categórico triunfo de Egipto

Por fin hubo un ganador en el grupo G del Mundial 2026, mientras que Bélgica aún sigue en deuda en este certamen.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de junio de 2026 - 04:00 a. m.
Tim Payne de Nueva Zelanda después del partido contra Egipto en la segunda jornada del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este domingo 21 de junio, en el BC Place de Vancouver en Canadá.
Tim Payne de Nueva Zelanda después del partido contra Egipto en la segunda jornada del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este domingo 21 de junio, en el BC Place de Vancouver en Canadá.
Foto: EFE - BOB FRID
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Nada está dicho en el grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Mucho menos después del empate entre Irán y Bélgica, el favorito de la zona antes de empezar la competencia. Y mucho menos con Nueva Zelanda aun con posibilidades de clasificación.

Eso sí, Egipto se erige como el gran ganador de la fecha al ser el único elenco en poder ganar un partido con dos fechas jugadas en el calendario. Eso sí, todavía debe asegurar su clasificación entre los dos primeros puestos en su partido contra Irán, que también luchará por un cupo en la segunda ronda.

Le podemos recomendar: Así quedó la tabla del grupo H del Mundial 2026 tras otro sorprendente empate de Cabo Verde

Bélgica 0-0 Irán

Los iraníes se llevaron un valioso punto en el segundo compromiso del Mundial 2026 que terminó sin goles. Además, complicó a Bélgica que puede volver a quedar eliminada en primera ronda, tal cual como le pasó en Catar 2022.

Esta vez ni Romelu Lukaku, salvador en el encuentro anterior contra Egipto, pudo destrabar el resultado. Incluso Irán anotó lo que pudo ser el primer gol del juego, pero este fue anulado tras una exhaustiva revisión en el VAR.

Ahora es todo o nada para Bélgica e Irán en la tercera y última jornada del grupo G. Eso sí, en el papel lo tendrán más difícil los asiáticos que deberán enfrentar a Egipto que viene envalentonado después de su victoria frente a Nueva Zelanda.

Le puede interesar: Mundial 2026: Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y dejaron abierto el Grupo G

Egipto 3-1 Nueva Zelanda

A pesar del resultado final, el partido no empezó bien para los egipcios. Un gol en el primer tiempo de los neozelandeses, producto de una asistencia del famoso Tim Payne, los puso a soñar con su primera victoria en una Copa del Mundo.

Sin embargo, en el segundo tiempo cambió por completo el decorado del partido y por ende el marcador también. En tan solo nueve minutos, Egipto ya le había dado vuelta al juego, con una gran anotación de Mohamed Salah.

Faltando seis minutos para los 90′, apareció un tercer gol para sentenciar la historia y dejar como líder del grupo a la selección africana, la cual quiere mejorar lo hecho en Rusia 2018, cuando quedaron eliminados en primera ronda.

Le recomendamos: Egipto 3-1 Nueva Zelanda en el Mundial: goles, resumen y mejores momentos del partido

Tercera y última fecha del grupo G: Mundial 2026

Egipto vs. Irán

  • Fecha: viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: Lumen Field de Seattle en Estados Unidos
  • Hora: 10:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Nueva Zelanda vs. Bélgica

  • Fecha: viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica en Canadá
  • Hora: 10:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Le sugerimos: Cabo Verde volvió a sorprender en el Mundial 2026 y le sacó un punto a Uruguay

Tabla de posiciones del grupo G: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Egipto42+2
2Irán220
3Bélgica220
4Nueva Zelanda12-2

Tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

SelecciónPTSPJDG
1México62+3
2Corea del Sur320
3República Checa12-1
4Sudáfrica12-2

Grupo B

SelecciónPTSPJDG
1Canadá42+6
2Suiza42+3
3Bosnia y Herzegovina12-3
4Catar12-6

Grupo C

SelecciónPTSPJDG
1Brasil42+3
2Marruecos42+1
3Escocia320
4Haití02-4

Grupo D

SelecciónPTSPJDG
1Estados Unidos62+5
2Australia320
3Paraguay32-2
4Turquía02-3

Grupo E

SelecciónPTSPJDG
1Alemania62+8
2Costa de Marfil320
3Ecuador12-1
4Curazao12-6

Grupo F

SelecciónPTSPJDG
1Países Bajos42+4
2Japón42+4
3Suecia320
4Túnez02-8

Grupo H

SelecciónPTSPJDG
1Arabia Saudita110
2Uruguay110
3Cabo Verde110
4España110

Grupo I

SelecciónPTSPJDG
1Noruega31+3
2Francia31+2
3Senegal01-2
4Irak01-3

Grupo J

SelecciónPTSPJDG
1Argentina31+3
2Austria31+2
3Jordania01-2
4Argelia01-3

Grupo K

SelecciónPTSPJDG
1Colombia31+2
2República Democrática Congo110
3Portugal110
4Uzbekistán01-2

Grupo L

SelecciónPTSPJDG
1Inglaterra31+2
2Ghana31+1
3Panamá01-1
4Croacia01-2

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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