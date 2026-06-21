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Así quedó la tabla del grupo H del Mundial 2026 tras otro sorprendente empate de Cabo Verde

España dejó atrás su penoso empate durante la primera fecha y goleó 4-0 a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de junio de 2026 - 01:40 a. m.
Rodrigo Zalazar de Uruguay y Laros Duarte de Cabo Verde se saludan este domingo 21 de junio, en el partido del grupo H del Mundial 2026 entre ambas selecciones, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Rodrigo Zalazar de Uruguay y Laros Duarte de Cabo Verde se saludan este domingo 21 de junio, en el partido del grupo H del Mundial 2026 entre ambas selecciones, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Foto: EFE - Alberto Boal
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El panorama del grupo H de la Copa del Mundo 2026 es increíble a una fecha del final. Lo que parecía “pan comido” para España y Uruguay ha resultado un reto frustrante tanto para europeos como para sudamericanos. Y todo esto gracias a una selección que no estaba en las cuentas de nadie: Cabo Verde.

El equipo africano, debutante en la Copa Mundial de la FIFA, tiene la tabla de posiciones de cabeza gracias a dos empates frente a españoles y uruguayos. Ahora, con solo un partido en el horizonte, los caboverdianos están a apenas una victoria contra Arabia Saudita de clasificarse a los 16avos de final.

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España 4-0 Arabia Saudita

Para el hincha neutral, el partido de esta mañana entre España y Arabia Saudita fue uno de los más flojos en términos de espectáculo de esta cita orbital. Sin embargo, para los fanáticos de La Roja fue un balsamo enorme.

Luego de no poder hacerle un gol a Cabo Verde en su primer juego del mundial, los españoles se despacharon contra los saudíes que nunca atinaron a poner resistencia en el encuentro. Realmente fue un entrenamiento con público.

Pasados tan solo 35 minutos en el compromiso, la Furia Roja ya estaba ganando 3-0. En el segundo tiempo los europeos se dedicaron a cuidar el resultado y aunque pudo marcar otras tres anotaciones, tan solo aumentó en uno su renta en el marcador final.

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Uruguay 2-2 Cabo Verde

Lo que pareció tan solo un accidente contra Arabia Saudita, esta tarde se convirtió en una realidad preocupante para Uruguay. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron vencer al debutante Cabo Verde y complicaron su clasificación.

Los errores en defensa y el espíritu combativo de los africanos hicieron imposibles los tres puntos para La Celeste que ahora deberá jugarse la vida en la última jornada. Con el atenuante de que disputará su último cotejo en la fase de grupos frente a la aún favorita España.

Por el otro lado, Cabo Verde marcó sus dos primeros goles en la Copa del Mundo, se mantiene invicto y está a un triunfo contra Arabia Saudita en la última fecha de clasificarse a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tercera y última fecha del grupo H: Mundial 2026

Uruguay vs. España

  • Fecha: viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Canal: Gol Caracol, RCN, DSports y Paramount+

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

  • Fecha: viernes 26 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Estados Unidos
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Tabla de posiciones del grupo H: Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1España42+4
2Uruguay220
3Cabo Verde220
4Arabia Saudita12-4

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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