Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo el partido de octavos de final de la selección

BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá. Foto: Agencia EFE

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Colombia se juega buena parte de su historia futbolística este martes frente a Suiza. De su lado, los europeos juegan por primera vez en la historia cinco partidos en una copa mundial, pero quieren volver a los cuartos de final de torneo tras más de 70 años desde la última vez que lo hicieron en su mundial.

Sin duda será un juego que a pesar de tener apenas un antecedente en Copas del Mundo, 26 de junio de 1994 en la cita de Estados Unidos (fase de grupos), contará buena parte de la historia de ambos países. El primer y único duelo entre ambas seleccionados se saldó con un 2-0 a favor de la selección.

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El camino de Suiza hasta los octavos de final

Suiza comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un amargo empate 1-1 frente a Catar que logró la paridad en el último minuto. Luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina, dejando la definición del grupo para la última fecha.

En esta, contra Canadá, uno de los anfitriones del mundial, los suizos dieron el golpe en la mesa y ganaron 2-1. No solo se quedaron con la punta de su zona, sino que se ganó el derecho de seguir jugando en Canadá y no moverse.

Ya en 16avos de final, los helvéticos vencieron con autoridad 2-0 a Argelia que no propuso nada en ofensiva. Por eso, este será un punto de quiebre para los europeos que por primera vez en la cita orbital enfrentan un rival de envergadura.

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El camino de Colombia hasta los octavos de final

La Tricolor comenzó en Norteamérica 2026 con un triunfo sufrido 3-1 frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Seis días después, el combinado nacional venció 1-0 a la República Democrática del Congo.

Para cerrar la fase de grupos, la selección de Colombia igualó sin goles contra Portugal en el Hard Rock de Miami. A pesar de que el resultado no fue el esperado, Colombia se mostró ampliamente superior a su rival europeo.

Finalmente, en 16avos de final, el conjunto de Néstor Lorenzo se enfrentó a la Ghana de Carlos Queiroz en Kansas. El partido terminó un 1-0 a favor la selección sudamericana que pudo haber anotado muchos más goles.

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Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 7 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá

Hora : 3:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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