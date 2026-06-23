¿Cómo formará Colombia esta noche frente a la República Democrática del Congo?

James Rodríguez participa en el entrenamiento de este lunes 22 de junio, previo al partido de Colombia contra RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Otra prueba de carácter y jerarquía para el equipo de Néstor Lorenzo. La selección nacional de Colombia enfrentará esta noche (9:00 p.m.) a la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara en México, en busca de un triunfo que le permita estar en 16avos de final.

El seleccionado del centro de África viene de un sorpresivo empate frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, por lo que representa un rival de cuidado. Además, a juzgar por su manera de jugar y el biotipo de jugadores que posee, será un hueso duro de roer, no solo en ataque, sino también en defensa.

Por eso es tan importante que los cambios que introduzca el entrenador argentino al servicio de la Tricolor, sean desde el inicio o durante el cotejo, estén sintonizados con su mejor versión y con lo que necesita el encuentro. Solo así se puede estar cerca de los tres puntos y el primer objetivo: ganar.

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Posible XI de Colombia contra República Democrática del Congo

A pesar de haberse visto comprometido en la anotación de Uzbekistán durante el debut en Ciudad de México, lo más probable es que Camilo Vargas siga siendo el arquero títular de la selección. Algo que se repitiría en la defensa.

Si nada extraordinario ocurre, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi y Johan Mojica formarán la línea de cuatro defensiva del equipo de todos. Con especial mención para Muñoz, que fue una de las figuras en el primer partido.

En el medio campo, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias parecen ser los más fijos de la selección en este momento. No obstante, podría haber una novedad en el frente de ataque, otra vez, por cuenta del centrodelantero.

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La única duda de Néstor Lorenzo pasa por el ataque

Aunque James Rodríguez y Luis Díaz son casi fijos en la alineación títular de esta noche contra Congo, tal vez Luis Javier Suárez no esté tan seguro entre los 11 titulares. Más que por un bajón, es por la notable actuación de un compañero.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández demostró que no necesita superar los 1,80 metros de estatura para poder luchar y ganar pelotas divididas. Algo que será fundamental frente a los africanos, caracterizados por su rudeza defensiva.

Incluso Jhon Cordoba podría entrar entre las alternativas de Néstor Lorenzo, pero eso dependerá de su disposición física. Vale la pena recordar que desde la concentración en Medellín ,el jugador ha mostrado molestias en su pierna derecha.

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