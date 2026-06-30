Costa de Marfil vs. Noruega, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

Erling Haaland, jugador de Noruega. Foto: EFE - Sebastiao Moreria

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Inicia una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial. El día abrirá con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega, un duelo en el que los europeos llegan con el cartel de favoritos gracias al buen nivel que mostraron durante la fase de grupos y al poder ofensivo de su plantilla.

Sin embargo, el conjunto africano buscará dar el golpe apoyándose en un sólido trabajo defensivo y en la velocidad de sus contragolpes para intentar eliminar a una de las selecciones más fuertes del torneo. El partido se disputará este martes 30 de junio a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Dallas Stadium y podrá verse por DSports y Paramount+.

Minuto a minuto Costa de Marfil vs. Noruega, dieciseisavos de final del Mundial

Fecha: Martes 30 de junio

Hora (Colombia): 12:00 p. m.

Estadio: Dallas Stadium (Dallas)

Dónde verlo en vivo: DSports y Paramount+

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