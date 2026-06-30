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En VivoActualizado hace 15 minutos

Costa de Marfil vs. Noruega, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

El conjunto europeo parte como favorita, pero los africanos quieren romper todos los pronósticos y convertirse en una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de junio de 2026 - 04:24 p. m.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
Foto: EFE - Sebastiao Moreria
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Inicia una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial. El día abrirá con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega, un duelo en el que los europeos llegan con el cartel de favoritos gracias al buen nivel que mostraron durante la fase de grupos y al poder ofensivo de su plantilla.

Sin embargo, el conjunto africano buscará dar el golpe apoyándose en un sólido trabajo defensivo y en la velocidad de sus contragolpes para intentar eliminar a una de las selecciones más fuertes del torneo. El partido se disputará este martes 30 de junio a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Dallas Stadium y podrá verse por DSports y Paramount+.

Minuto a minuto Costa de Marfil vs. Noruega, dieciseisavos de final del Mundial

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¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Costa de Marfil vs. Noruega?

  • Fecha: Martes 30 de junio
  • Hora (Colombia): 12:00 p. m.
  • Estadio: Dallas Stadium (Dallas)
  • Dónde verlo en vivo: DSports y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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