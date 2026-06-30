Costa de Marfil vs. Noruega, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

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Inicia una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial. El día abrirá con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega, un duelo en el que los europeos llegan con el cartel de favoritos gracias al buen nivel que mostraron durante la fase de grupos y al poder ofensivo de su plantilla.
Sin embargo, el conjunto africano buscará dar el golpe apoyándose en un sólido trabajo defensivo y en la velocidad de sus contragolpes para intentar eliminar a una de las selecciones más fuertes del torneo. El partido se disputará este martes 30 de junio a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Dallas Stadium y podrá verse por DSports y Paramount+.
Minuto a minuto Costa de Marfil vs. Noruega, dieciseisavos de final del Mundial
Los titulres de Costa de Marfil
Los once de Noruega
¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Costa de Marfil vs. Noruega?
- Fecha: Martes 30 de junio
- Hora (Colombia): 12:00 p. m.
- Estadio: Dallas Stadium (Dallas)
- Dónde verlo en vivo: DSports y Paramount+
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