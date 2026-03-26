¿Cuándo juega Bolivia con Irak la final del repechaje al Mundial de 2026?

Miguel Terceros celebra el tanto de la clasificación de Bolivia a la final del repechaje. Foto: EFE - Miguel Sierra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bolivia se impuso 2-1 a Surinam en un partido lleno de tensión y logró avanzar a la final del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026. Tras un primer tiempo cerrado, el equipo del altiplano se vio en desventaja al inicio del complemento, pero reaccionó a tiempo y le dio vuelta al marcador con carácter y efectividad en los momentos clave.

El triunfo no solo significó una remontada agónica, sino también un paso decisivo en su objetivo mundialista: Bolivia quedó a un partido de regresar a la Copa del Mundo. Ahora, con la ilusión intacta y la confianza en alza, disputará la final del repechaje en busca del cupo definitivo a la cita orbital.

🇧🇴 Bolivia advance to the #FIFAWorldCup Play-off Final in Monterrey! pic.twitter.com/CRatdLgKIN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2026

¿Qué le falta a Bolivia para llegar al Mundial de 2026?

A Bolivia le falta un último paso para llegar al Mundial de 2026: ganar la final del repechaje intercontinental. Tras superar a Surinam, el equipo del altiplano se metió en la instancia decisiva, en la que enfrentará a Irak por el cupo definitivo. Es un duelo a todo o nada, en el que no hay margen de error: el ganador se quedará con el boleto a la Copa del Mundo y el perdedor quedará eliminado.

Por eso el partido contra Irak es tan importante. No solo define la clasificación, sino que representa la oportunidad histórica de que Bolivia vuelva a un Mundial después de muchos años. Será un choque de alta tensión, en el que cada detalle puede marcar la diferencia y en el que el equipo boliviano se juega su lugar en la cita orbital.

Fecha y hora del Bolivia vs. Irak

El partido entre Bolivia e Irak se jugará el martes 31 de marzo a las 10:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio BBVA, en Monterrey, donde se definirá el cupo al Mundial de 2026. Transmiten DSports y Win Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador