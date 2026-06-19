Declaraciones de Joao Neves sobre Cristiano Ronaldo encendieron la polémica en Portugal

Joao Neves y Cristiano Ronaldo, figuras de la selección de Portugal. Foto: Getty Images

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Portugal vive horas de tensión tras su inesperado empate 1-1 frente a la selección de la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026.

Lo que en el papel parecía un partido accesible terminó convirtiéndose en una dura advertencia para los dirigidos por Roberto Martínez. La selección lusa llegaba a Norteamérica como una de las candidatas a pelear por el título gracias a una generación repleta de talento, por lo que el resultado fue recibido en Portugal casi como una derrota. El planteamiento sólido, intenso y veloz de los africanos expuso varias debilidades de un equipo que nunca logró sentirse cómodo.

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Las críticas no tardaron en aparecer. Dentro del vestuario hubo autocrítica por el bajo rendimiento colectivo, mientras que en el exterior se abrió un intenso debate sobre el nivel de varias figuras y, especialmente, sobre el papel de Cristiano Ronaldo.

El delantero, de 41 años, firmó una actuación discreta, desperdició dos oportunidades claras de gol y abandonó el estadio de Houston visiblemente frustrado. El empate también reactivó las discusiones sobre si debe seguir siendo titular, especialmente teniendo en cuenta las alternativas ofensivas con las que cuenta Portugal.

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La polémica aumentó tras unas declaraciones de João Neves que fueron interpretadas por algunos aficionados como una indirecta hacia el capitán. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, afirmó el mediocampista.

Aunque no hubo señales de molestia por parte de Cristiano, las palabras del joven volante generaron una ola de comentarios en redes sociales y multiplicaron las críticas hacia varios integrantes del plantel.

En medio de ese ambiente apareció la reacción de Kátia Aveiro, hermana de Cristiano, quien cuenta con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram. La empresaria denunció lo que considera una campaña de desprestigio contra el máximo goleador histórico de Portugal y cuestionó el rendimiento colectivo del equipo. “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el mediocampo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña. Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”, escribió.

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Posteriormente también se hizo viral un “me gusta” suyo a una publicación que cuestionaba el liderazgo de Bruno Fernandes, un gesto interpretado como una crítica indirecta al mediocampista.

Las dudas, sin embargo, no apuntan únicamente a Cristiano. También existe un creciente cuestionamiento a la gestión táctica de Roberto Martínez. Muchos aficionados y analistas criticaron que el técnico no utilizara los cinco cambios disponibles y mantuviera en el campo a Cristiano pese a la falta de eficacia ofensiva. Entre las voces más críticas estuvo la del exarquero Peter Schmeichel, quien considera que Portugal tiene demasiado talento ofensivo para jugar de manera tan predecible y conservadora. Con figuras como João Félix, Rafael Leão y Gonçalo Ramos esperando protagonismo, el debate sobre el liderazgo, la táctica y la capacidad goleadora de Portugal promete seguir creciendo mientras la selección busca reaccionar en lo que resta del Mundial 2026.

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