¿Qué partidos hay hoy 19 de junio en el Mundial? Programación y dónde verlos en vivo

Brasil, en un entrenamiento previo a su duelo contra Haití. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

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Después de que México se convirtiera en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Corea del Sur en el arranque de la segunda fecha, este viernes la acción continúa con una jornada que puede empezar a definir el destino de varios grupos. Cuatro partidos prometen mover las tablas de posiciones y acercar a algunos equipos a la siguiente ronda.

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El primer turno será para Estados Unidos, una de las grandes sensaciones del inicio del torneo. Luego de golear con autoridad a Paraguay en su estreno, los anfitriones volverán a escena a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) para enfrentar a Australia, en un compromiso que será transmitido por Dsports y Paramount+. El ganador quedará muy cerca de asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

Los australianos, sin embargo, no serán un rival sencillo. En su debut sorprendieron al derrotar a Turquía y demostraron que tienen argumentos para competir por el liderato del grupo. Por eso, el duelo frente a los estadounidenses aparece como uno de los más atractivos de la jornada y podría entregar al segundo clasificado anticipado a los dieciseisavos de final.

Más tarde, a las 5:00 p.m., será el turno de Escocia y Marruecos. El encuentro contará con transmisión de Dsports, Paramount+, Caracol TV y RCN. Los escoceses llegan tras una sufrida victoria frente a Haití, mientras que los africanos vienen de protagonizar una de las mayores sorpresas del campeonato al empatar contra Brasil.

Ese resultado convirtió a Marruecos en un serio aspirante a avanzar de ronda. Sobre el papel, escoceses y marroquíes parecen disputar uno de los boletos disponibles para la siguiente fase, por lo que los tres puntos tendrán un valor enorme en la lucha por la clasificación.

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Los equipos de Sudamérica, con presión en el Mundial

La presión recaerá después sobre Brasil. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará a Haití desde las 7:30 p.m., con transmisión de Dsports y Paramount+. Tras el empate en su estreno, los pentacampeones del mundo están obligados a ganar para no complicar su panorama en el torneo.

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Brasil necesita una actuación convincente para reafirmar su condición de candidato al título. Aunque Haití aparece como un rival accesible en el papel, su presentación frente a Escocia dejó claro que puede competir y que no regalará nada. Los caribeños resistieron durante largos tramos de ese encuentro y obligaron a los europeos a trabajar hasta el final para quedarse con la victoria.

La jornada concluirá a las 10:00 p.m. con el enfrentamiento entre Turquía y Paraguay. El partido será transmitido por Dsports, Paramount+ y Win Sports.

Tanto los turcos como el equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegan golpeados tras sus inesperadas derrotas en el debut y saben que ya no tienen margen de error. Con ambos obligados a ganar para mantenerse con vida, el cierre del viernes promete ser uno de los partidos más intensos y decisivos de la segunda fecha mundialista.

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