EN VIVO: Ecuador empata 0-0 con Costa de Marfil en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece debuta en el Mundial 2026 contra un rival africano exigente. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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Con una racha que ya alcanza los 19 partidos sin conocer la derrota y el respaldo de una generación que despierta enormes expectativas, Ecuador afronta este domingo uno de los debuts más ilusionantes de su historia reciente en una Copa del Mundo.

La selección sudamericana se medirá con Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un duelo que cerrará la primera jornada del Grupo E y que puede empezar a definir el camino de ambos equipos hacia la fase eliminatoria, en una zona que también comparten Alemania y Curazao.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece con la sensación de contar con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia. Liderados por Moisés Caicedo y con una defensa en la que destacan Willian Pacho y Piero Hincapié, los ecuatorianos buscarán comenzar con una victoria en su quinta participación en una Copa del Mundo, certamen en el que su mejor actuación fue alcanzar los octavos de final en Alemania 2006.

Al frente estará una Costa de Marfil que regresa al escenario mundialista con una plantilla llena de talento y buenos resultados recientes. Figuras como Amad Diallo, Simon Adingra, Evan Ndicka y Yan Diomande encabezan un equipo que aseguró su clasificación tras dominar su grupo en las eliminatorias africanas y que llega fortalecido luego de derrotar a Francia en un amistoso internacional, además de sumar victorias frente a Corea del Sur y Escocia.

Siga el minuto a minuto de Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo

45’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Termina la primera parte en Filadelfia. Mereció más Ecuador con dos disparos en el palo.

38’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Costa de Marfil está imponiendo un tono físico alto y castiga a los ecuatorianos. En consecuencia, ya tienen tres amarillas.

30’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Gran jugada colectiva de Ecuador que empieza a disfrutar del toque y toque. La jugada finalizó con un pase filtrado para Alan Minda, quien remató y le pegó al horizontal.

22’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Ecuador estuvo muy cerca de irse adelante en el marcador. Un error en salida de los africanos le permitió a John Yeboah conseguir el balón cerca del área y sacar un remate con pierna izquierda que reventó el travesaño.

15’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Costa de marfil ahora controla las acciones ofensivas y empieza a acercarse cada vez más al arco de Galíndez.

06’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Los sudamericanos proponen más en los primeros minutos. Sin embargo, las disputas en el medio campo están siendo intensas.

01’ ⏱️ COSTA DE MARFIL 🟠🟠🟠0-0 ECUADOR 🔵🔵🔵: Ya inicia el juego en Filadelfia. Ecuador va con su indumentaria suplente de color azul.

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, WIn Sports y Disney+

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