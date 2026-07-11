El método Scaloni y la búsqueda de la cuarta estrella argentina

Lionel Scaloni le habla a Messi al oído. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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“Vi la cara de mis miedos hoy/ Soy consciente de los riesgos, pero voy”, dice la canción "A los tumbos" del grupo argentino Los Pérez García. Y la cita, como si fuera un diario de emociones, describe la hoja de ruta de la selección que dirige Lionel Scaloni. Un equipo que coquetea con los límites, sin aflojarle a la intensidad por más que la cornisa ande cerca.

En el encuentro contra Egipto, el golpe los mareó y a punto de tocar la lona para el conteo, con la motivación de los goles y el golpe de efecto anímico de dejar sin reacción al rival, recordaron una enseñanza olvidada del fútbol: los partidos hay que jugarlos hasta el final.

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Argentina se ha mostrado resiliente sin perder la frescura lirica de su bloque con mejor pie. Adaptado a las circunstancias, el escenario los vuelve camaleónicos y pueden alterar las distintas fases de su dibujo táctico. Quedó claro que el cinco natural es la posición de mayor necesidad con Leandro Paredes como alumno ejemplar. Un ingreso clave que liberó posicionalmente a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. De la expansión vertiginosa, se pasó a la solidez en el mediocampo y a una mayor creatividad que adelantó metros con pases quirúrgicos.

“Distribuye bien la pelota. Es un jugador que ya lo conocemos, no me voy a poner explicar lo que es. Con él en la cancha, el equipo gira de otra manera. El 5 de la mayoría de los partidos fue Leandro. Cuando la pelota pasa por él, el equipo se siente cómodo y encontramos jugadores con pase más vertical. Sigue siendo un jugador fundamental. Para mí, es de los mejores mediocentros del mundo”, fueron los elogios del propio Scaloni a Paredes.

Por el lado ofensivo, la presencia de Lautaro Martínez potenció el ataque, sirvió para meter presión a la saga central defensiva egipcia y eso permitió que Julián Álvarez se suelte para generar mejores espacios con sus inquietantes diagonales. El famoso doble 9 entró en acción, aunque se pueda decir que la comodidad de Álvarez está en su faceta como “falso 9”. Cercano a la zona de peligro con mayor soltura para pivotear y asfixiar las salidas de los laterales.

“Podes ser mago, pero tenemos jugadores, esa es la realidad. Y los jugadores los pones ahí, le decís tres o cuatro cosas, cómo podemos atacar y ya está. Es la realidad. Es inútil que me ponga a decir que ganamos porque yo metí a Lautaro que estuvo en todas las situaciones de gol, pero quién no lo hubiera hecho. Vas perdiendo 2 a 0 y qué haces…no hay que ser Einstein para hacer eso…intentamos con el cuerpo técnico que el equipo fluya porque ellos saben jugar bien. Los que juegan son ellos. No hace falta que me ponga a explicar los cambios”, dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

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Las correcciones sobre la marcha del partido le dan mayor protagonismo a lo empírico, por encima de cualquier sesuda explicación científica. “Hay momentos de un partido en los que la táctica y la estrategia quedan de lado. Cuando ves que va todo para tu lado, como no iba hasta el 0 a 2…cuando ves que la inercia es positiva, ahí vas a romper”, explicó Scaloni en sintonía con algo que afirmó el histórico periodista Dante Panzeri en 1967 en su libro Fútbol, dinámica de lo impensado: “el fútbol es ciencia oculta de imposible enseñanza académica. El fútbol es empirismo”.

El espíritu de Catar sobrevuela este plantel —17 jugadores de los 26 convocados estuvieron en el Mundial pasado—, aunque más endeble y vulnerable a los ataques rivales, igual está ahí con esa aura que busca la mayor de las hazañas históricas: ser bicampeona del mundo, algo que estuvo cerca en el Mundial de Italia 90.

El corazón del equipo está en Lionel Messi, el nombre de todas las camisetas en la fila del supermercado, en las ventas ambulantes y en los que semana a semana, más allá de las adversidades, vuelven a sonreír. El 10 complejiza toda explicación posible y desecha lo esperable.

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Con 39 años, su desempeño mantiene la ambición de la competencia. En la genialidad de su zurda se vuelve inverosímil el paso del tiempo y florece ese gladiador que desafía las fronteras de lo posible. O Globo, principal diario de Brasil, posterior a la victoria contra Egipto, tituló: “Messi prolonga la era Messi”.

“Messi me gusta porque no se cree Messi. Messi aún no se cree Messi. Ojalá nunca se lo crea. Porque eso le permite con la alegría de un pibe de barrio. En general, el fútbol profesional aniquila ese placer de jugar…”, describió Eduardo Galeano.

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Messi, líder del fútbol; Scaloni, del grupo. “La nuestra”, el espíritu de un fútbol sudamericano recelado por Europa que tuerce la boca y parece estar deseoso de otro destino para esta geografía que aún sigue fabricando talentos. “En Sudamérica tenemos a Di Stéfano, Pelé, Maradona, Messi y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque… alguno había que poner de Europa, ¿no?”, le recordó Jorge Valdano a Iker Casillas, el exarquero español que en TV Azteca planteó que el nivel de fútbol era europeo y antes hipotetizaba con la máxima representación mundialista de equipos europeos en las llaves finales, algo que aún no se ha dado porque sigue como representante de Conmebol esta Argentina que primero que nada, sabe sufrir y andar a los tumbos.

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