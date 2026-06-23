¿Qué partidos hay hoy, 23 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habla durante la rueda de prensa este lunes 22 de junio, en el estadio Akron de Guadalajara, México, previo al duelo por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Luego de casi una semana desde el debut frente a Uzbekistán, la selección vuelve a la acción en el Mundial 2026, esta vez frente a un rival africano. Sin embargo, este será solo el último partido de una jornada, como viene siendo costumbre, de cuatro partidos en la que también jugará la Portugal de CR7.

Además, también habrá acción en el grupo L, aquel que hoy lidera con solvencia Inglaterra, dirigida por el alemán Thomas Tuchel. En esta zona se encuentra un elenco centroamericano, Panamá, que aunque perdió en su primera salida frente a Ghana, aún sueña con clasificar a 16avos de final.

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Portugal vs. Uzbekistán (grupo K)

Si Portugal quiere llegar a la última fecha contra Colombia con chances de clasificar primero del grupo K, no puede permitirse otro empate. El equipo de Roberto ‘Bob’ Martínez enfrenta a un complicado Uzbekistán que quiere hacer historia.

Los lusos vienen de un amargo empate 1-1 con la República Democrática del Congo. Un resultado que nadie esperaba y que ahora siembra un manto de dudas entre sus aficionados. Una situación inimaginada antes de la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, Uzbekistán viene de hacerle un gran partido, con sus armas, a la selección de Colombia. Aunque terminó perdiendo por dos goles en el último suspiro, realmente estuvo muy cerca de empatar el partido y llevarse su primer punto en un mundial; una tarea que querrá completar con Portugal.

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos

Hora : 12:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Inglaterra vs. Ghana (grupo L)

Contrario a lo que muchos podrían haber pensado antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inglaterra mostró una solidez envidiable en su primer cotejo. Y al frente tuvo a Croacia, tercera en Catar 2022 y finalista en Rusia 2018.

Los Tres Leones ganaron 4-2 y le presentaron al mundo su candidatura a ganar esta cita orbital. Con esas credenciales es difícil imaginar que pasen aceite con Ghana, que venció en su primer juego, pero no superó a su rival.

Las Estrellas Negras derrotaron por la mínima a Panamá, pero estuvieron más cerca de perder que de ganar. Tan solo un gol a los últimos minutos los hizo acreedores al triunfo. Una efectividad pasmosa que quieren volver a poner en práctica contra Inglaterra.

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos

Hora : 3:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Panamá vs. Croacia (grupo L)

Cerrando las acciones en el grupo L, Panamá buscará la épica frente a Croacia, que viene herida luego de perder el debut. Sin embargo, el reto es mayúsculo, pues la experiencia de los croatas en mundiales es enorme.

Aun así, los panameños se aferran a un sistema de juego que los hace ser muy buenos colectivamente. Eso sí, tendrá que afinar la puntería, pues ese fue su talón de Aquiles con Ghana y lo que los alejó de su primera victoria en una Copa del Mundo.

Por su parte, Croacia deberá recuperarse en este partido si quiere asegurarse un lugar en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La última fecha frente a Ghana puede ser un tormento si no llega con tres puntos en el bolsillo.

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá

Hora : 6:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Colombia vs. República Democrática del Congo (grupo K)

Finalmente, y como ocurrió en el cierre de la primera jornada de la fase de grupos, la selección de Colombia tendrá el último turno del día, a las 9:00 p.m. (hora colombiana). Esta vez contra un seleccionado africano.

La República Democrática del Congo viene de empatar 1-1 con Portugal en lo que fue su regreso a los mundiales después de 52 años. Una hazaña si se tiene en cuenta la nómina de Portugal y su bagaje por el fútbol europeo.

Por su lado, Colombia viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en un partido que sufrió más de la cuenta, pero resolvió con jerarquía. Ahora, la misión es volver a conseguir la victoria, pero sin pasar tantas angustias en defensa.

Fecha : martes 23 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 9:00 p.m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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