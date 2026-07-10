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España vs. Francia: ¿cuándo se juega la semifinal del Mundial? Hora, TV y dónde ver en vivo

Dos verdaderos titanes del fútbol mundial se medirán en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas por un lugar en la gran final de Norteamérica 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de julio de 2026 - 12:30 a. m.
Lamine Yamal, estrella de España, y Kylian Mbappé, estrella de Francia antes del partido de las semifinales en el Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
Lamine Yamal, estrella de España, y Kylian Mbappé, estrella de Francia antes del partido de las semifinales en el Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
Foto: Agencia AFP
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Todos los pronósticos se dieron por el lado A del cuadro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Francia y España son los dos primeros semifinalistas. Esto configura un duelo a muerte entre ambas selecciones por un lugar en la gran final de la cita orbital, que será el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.

Y aunque diera la impresión de que Francia llega con un ligero favoritismo por su casi inexpugnable trasegar en el Mundial 2026 y su pasado reciente en la Copa del Mundo, los números son crueles con los galos. Hace 20 años y cinco partidos, los franceses no logran vencer a los españoles en un partido oficial.

Le sugerimos: Francia y España, en las semifinales del Mundial 2026: ¿cuál llega mejor?

Francia no puede con España hace 20 años

Seguramente el recuerdo más fresco en la memoria son las semifinales de la Eurocopa en Alemania 2024, en la que los ibéricos triunfaron 2-1. Un resultado determinante para que La Roja consiguiera su cuarto entorchado.

No obstante, Les Bleus perdieron otro partido después de ese compromiso. Fue otra semifinal, esta vez de la UEFA Nations League 2025, en la que España salió ganador luego de un frenético juego que terminó 5-4 a su favor.

Más atrás, se cuentan tres cotejos oficiales más entre ambos equipos europeos. Dos en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 (1-0 y 1-1) y los cuartos de final de la Eurocopa 2012, de la que también España fue campeón.

Le contamos: España ganó sobre la hora y jugará la segunda semifinal mundialista de su historia

La última gran noche de Francia contra España

La última victoria oficial de Francia sobre su homólogo español data del 27 de junio de 2006, hace más de dos décadas. El triunfo 3-1 de los galos fue válido por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Alemania.

En ese entonces, David Villa puso a soñar a su país con jugar sus primera semifinal de un mundial. Sin embargo, los goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y una genialidad del gran Zinedine Zidane, le aguaron la fiesta.

Los franceses fueron los que avanzaron entre los cuatro mejores del planeta y en esa cita orbital llegaron hasta la final. Eso sí, terminando perdieron el título en los penales frente a la última Italia campeona del mundo.

Le recomendamos: Francia, primer semifinalista del Mundial 2026 tras vencer a Marruecos en Boston

Primera semifinal de la Copa del Mundo 2026

Es por eso que el partido entre Les Coqs (Los Gallos) y La Roja levanta tanta expectativa. No solo porque enfrenta a dos de las selecciones con mejor rendimiento en Norteamérica 2026, sino porque pone en juego su historia.

Justo después de ese último triunfo de Francia frente a España comenzó la mejor época de los españoles con un título mundial (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012). Por lo que es correcto decir que ellos son la criptonita de los galos.

En conclusión, esta semifinal del Mundial 2026 será, hasta ahora, el gran partido del torneo, enfrentando a dos estilos muy distintos, pero igual de exitosos que buscarán llegar al último partido con la fe intacta en la copa.

Lea también: El parlamento europeo le puso la lupa a Gianni Infantino por el caso de Folarin Balogun

España vs. Francia: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: martes 14 de julio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Texas, Estados Unidos
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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