¿Por qué los fanáticos africanos le dan la espalda a Sudáfrica en el Mundial y no la apoyan?

Los fans africanos dan la espalda a Sudáfrica en el Mundial tras violencia xenófoba. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“¡Hay que darles una lección!” Tras episodios de violencia xenófoba en Sudáfrica, el resto de países africanos van ahora contra la selección, y muchos animaron el jueves a República Checa contra los Bafana Bafana.

“Todo es política en el fútbol. Y estamos en contra de lo que defiende Sudáfrica”, afirma Shahim en un bar deportivo de Nairobi. Esta keniana de 37 años apretaba los puños de alegría con cada fallo de los sudafricanos.

“Querríamos que la mayoría de sudafricanos estuviesen en contra de lo que está pasando en su país, que se opusieran a la violencia xenófoba. Pero no pasa nada” lamenta.

Desde hace varios meses, Sudáfrica está plagada de manifestaciones que piden la salida de inmigrantes ilegales. Estas marchas no son excesivamente multitudinarias pero han ido acompañadas de una oleada de odio xenófobo en internet y han recibido un fuerte eco mediático.

“Apoyamos al resto de equipos africanos. Pero queremos mostrar a los sudafricanos que sus actos tienen consecuencias”, asiente Fatma, una agricultora de 34 años, amiga de Shahim.

“Cuando tienes complejo de superioridad, sufres tú solo”.

Sudáfrica anunció el domingo haber repatriado 2.745 extranjeros en una semana, luego de la promesa del presidente Cyril Ramaphosa de endurecer la lucha contra la inmigración ilegal.

Así, estas últimas semanas Ghana y Nigeria han recibido a varios centenares de sus emigrantes.

Cerca de 600 mozambiqueños también han regresado a su país de origen luego de la violencia en la ciudad de Mosselbaai (sur), que según la policía ha dejado ya dos muertos (cinco según las autoridades de Maputo) y que ha desatado saqueos e incendios voluntarios desde principios de junio.

El domingo, emigrantes de Malaui también fueron evacuados hacia su país desde un descampado en el que 7.000 inmigrantes han encontrado refugio.

Vea también ¿Por qué la República Checa juega como “Chequia” en el Mundial 2026?

Esta situación no sienta bien al resto de África. Muchos han adquirido cierta manía hacia la selección del país, los Bafana Bafana, como forma de protesta hacia esta situación.

Así, varios africanos están dispuestos a apoyar a cualquiera de los adversarios con los que se cruce Sudáfrica en el Mundial.

Los comentarios de apoyo a México, que se deshizo 2-0 de los sudafricanos durante el partido inaugural, quedaron bien representados en un montaje en el que aparecía un mapa del continente cubierto con la bandera mexicana salvo Sudáfrica.

La campaña en internet para apoyar a los rivales deportivos de Sudáfrica

“Sudáfrica ni siquiera puede atacar a México. Los únicos a los que pueden atacar es a los ghaneses que viven en su país”, denunció en X, antes del primer partido, el influencer ghanés Eric Boateng.

“Todo el continente parece haberse convertido en afromexicano”, ironizaba Wode Maya, uno de los creadores de contenido en vídeo ghanés más seguidos de todo el mundo. En otro guiño hacia su apoyo temporal a México, pidió a sus aficionados que le respondieran en español.

Incluso un miembro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Ibrahim Sannie Daara, cargó en la red social X contra los Bafana Bafana: “No podéis maltratar a África y esperar una bendición a escala mundial”, antes de tener que rebajar sus declaraciones para instar a todos los africanos a “llevar la camiseta” sudafricana.

Un mensaje que llegó de forma parcial a Nairobi, donde se mantuvo un buen ambiente en el bar en el que estuvo la AFP, con algunos sudafricanos presentes.

Edwin, un comunicador keniano de 50 años, dijo estar decidido a apoyar a Sudáfrica como equipo africano, y rechazó “juzgar cualquier país en nombre de una minoría” xenófoba.

Recordó también tiempos más duros en el este de África, cuando el dictador Idi Amin Dada hizo que expulsaran a decenas de miles de ugandeses de origen indio-pakistaní en 1972, algo que “no todos los ugandeses apoyaban”.

Richie, un consultor tanzano de viaje en Nairobi, no concedió ninguna excusa a los sudafricanos, ni por extensión a los Bafana Bafana.

“No por no tener trabajo tienes que culpar a otros africanos. Hay que darles una lección”, sentencia.

Le puede interesar: Resultados elecciones Perú: Fujimori acaricia la presidencia; Sánchez llama a protestas

Por su parte, la Federación Sudafricana de Fútbol denunció el miércoles en un comunicado el “acoso en línea” y los “mensajes ofensivos” hacia sus jugadores, que calificó de “inaceptables”.

Durante una rueda de prensa el jueves, el guardameta y capitán de los Bafana Bafana Ronwen Williams confesó sufrir por la polémica.

“Quieres concentrarte en tu trabajo, que es ser futbolista, pero te implican en la política, un lugar en el que realmente no tienes ganas de encontrarte”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com