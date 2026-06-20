Estas son las cuentas de Ecuador para seguir con vida en el Mundial 2026

Moises Caicedo este sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, durante el segundo partido del grupo E entre Ecuador y Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - AMY KONTRAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como hace cuatro años en Catar, Ecuador está al borde de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. El combinado sudamericano empató 0-0 con Curazao, debutante en esta Copa del Mundo, en la segunda fecha del grupo E y apenas tiene un punto y cero anotaciones en el Mundial.

La situación es más que preocupante en el país andino que luego de escoltar a Argentina en las eliminatorias rumbo a la cita orbital, está reviviendo sus fantasmas. En Catar 2022 quedó eliminado en la primera ronda al perder en la última jornada contra Senegal, cuando la igualdad era suficiente para avanzar.

No se pierda: Ecuador complicó su camino en el Mundial: así quedó el Grupo E tras el empate contra Curazao

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a 16avos de final?

Tras su igualdad sin goles contra Curazao hoy, los ecuatorianos están obligados a vencer a Alemania, cuatro veces campeón del mundo, en el último partido del grupo. Una tarea titánica si se tiene en cuenta la historia entre ambos.

Apenas hay un registro en copas mundiales entre Ecuador y Alemania, el cual está a favor de los europeos. Fue en el Mundial de 2006, disputado en tierras germanas, también en primera ronda, que dejó un 3-0 a favor de Alemania.

Sin embargo, ni siquiera este resultado le asegura al elenco sudamericano seguir en carrera en Norteamérica 2026. Hay dos variables que le pueden “dañar el caminado”, incluso logrando la épica de derrotar a los alemanes.

Lea también: Ecuador no pudo con Curazao y quedó con un panorama complicado en el Mundial de la FIFA 2026

Curazao sigue con vida en el Mundial 2026

La primera situación a tener en cuenta en un hipotético triunfo de Ecuador contra Alemania es una victoria por seis goles de Curazao frente a Costa de Marfil. Con esos resultados los ecuatorianos serían terceros de su zona.

No obstante, en ese caso la competencia por un cupo en 16avos de final ya no sería con los de su mismo grupo sino con los mejores terceros de las demás zonas. Y dependiendo de los números de otras selecciones, cuatro puntos y cero en la diferencia de gol podría no ser suficiente para clasificarse.

En ese caso, Ecuador debería, como mínimo, asegurar una victoria por al menos dos goles con Alemania. Todo esto para dejar su diferencia de gol en +1, un ítem que es el segundo de desempate en esta lucha por ser uno de los ocho “mejores terceros” de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Le contamos: Alemania venció a Costa de Marfil y se clasificó en el Mundial de la FIFA: resumen y goles

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador