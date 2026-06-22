Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

Francia y Noruega clasificaron: así está la tabla de posiciones del grupo I del Mundial

Las dos selecciones europeas aseguraron su cupo en los dieciseisavos de final del certamen, luego de ganar en la segunda fecha.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
23 de junio de 2026 - 03:50 a. m.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
Erling Haaland, jugador de Noruega.
Foto: EFE - Sebastiao Moreria
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 dejó un panorama cada vez más claro. Francia y Noruega volvieron a imponerse en sus respectivos compromisos. Los europeos suman puntaje perfecto tras dos fechas y ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, dejando a Senegal e Irak contra las cuerdas de cara a la última jornada.

Los franceses derrotaron con autoridad 3-0 a Irak en un partido marcado por el protagonismo de Kylian Mbappé, autor de un doblete. Por su parte, Noruega sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose 3-2 sobre Senegal gracias a una brillante actuación de Erling Haaland, quien volvió a ser determinante en ataque.

Le recomendamos: Así está la lista de clasificados a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

Aunque Francia lidera actualmente el grupo gracias a una mejor diferencia de gol, la definición del primer lugar quedó reservada para la tercera fecha. El próximo enfrentamiento entre franceses y noruegos será una auténtica final por el liderato de la zona y por un camino, en teoría, más favorable en las rondas eliminatorias.

Francia ha demostrado toda su jerarquía en el torneo. Los dirigidos por Didier Deschamps acumulan dos victorias consecutivas, seis goles a favor y apenas uno en contra. Mbappé ha sido la gran figura del equipo y se perfila como uno de los candidatos a quedarse con la Bota de Oro del certamen.

Le recomendamos leer: Colombia vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver en vivo a la selección

Noruega tampoco se queda atrás. Después de 28 años sin disputar una Copa del Mundo, los escandinavos están firmando una fase de grupos memorable. Haaland suma cuatro anotaciones en dos partidos y lidera una selección que combina poder ofensivo y efectividad en momentos clave.

Mientras tanto, Senegal e Irak llegan a la última fecha sin puntos y obligados a ganar para mantener alguna esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, sus opciones son cada vez más reducidas tras las derrotas sufridas en las dos primeras jornadas.

La tercera fecha promete emociones fuertes, pero por ahora Francia y Noruega son los dueños absolutos de un Grupo I que ya tiene a sus dos grandes protagonistas.

Le podría interesar: Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en vivo el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones del grupo I del Mundial, luego de las victorias de Francia y Noruega

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

grupo I del Mundial

grupo I del Mundial tablas

tablas de posiciones grupo I del Mundial

grupo I del Mundial posiciones

posiciones del grupo I del Mundial

grupo I del Mundial tabla

tabla de posiciones grupo I del Mundial

grupo I del Mundial Francia y Noruega

Noruega y Francia

grupo I del Mundial Noruega y Francia

posiciones grupo I del Mundial

clasificacion grupo I del Mundial

grupo I del Mundial clasificaion Mundial

Mundial de la FIFA clasificacion

grupo I del Mundial clasificacion

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.