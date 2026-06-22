Francia y Noruega clasificaron: así está la tabla de posiciones del grupo I del Mundial

Erling Haaland, jugador de Noruega. Foto: EFE - Sebastiao Moreria

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La segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026 dejó un panorama cada vez más claro. Francia y Noruega volvieron a imponerse en sus respectivos compromisos. Los europeos suman puntaje perfecto tras dos fechas y ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, dejando a Senegal e Irak contra las cuerdas de cara a la última jornada.

Los franceses derrotaron con autoridad 3-0 a Irak en un partido marcado por el protagonismo de Kylian Mbappé, autor de un doblete. Por su parte, Noruega sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose 3-2 sobre Senegal gracias a una brillante actuación de Erling Haaland, quien volvió a ser determinante en ataque.

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Aunque Francia lidera actualmente el grupo gracias a una mejor diferencia de gol, la definición del primer lugar quedó reservada para la tercera fecha. El próximo enfrentamiento entre franceses y noruegos será una auténtica final por el liderato de la zona y por un camino, en teoría, más favorable en las rondas eliminatorias.

Francia ha demostrado toda su jerarquía en el torneo. Los dirigidos por Didier Deschamps acumulan dos victorias consecutivas, seis goles a favor y apenas uno en contra. Mbappé ha sido la gran figura del equipo y se perfila como uno de los candidatos a quedarse con la Bota de Oro del certamen.

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Noruega tampoco se queda atrás. Después de 28 años sin disputar una Copa del Mundo, los escandinavos están firmando una fase de grupos memorable. Haaland suma cuatro anotaciones en dos partidos y lidera una selección que combina poder ofensivo y efectividad en momentos clave.

Mientras tanto, Senegal e Irak llegan a la última fecha sin puntos y obligados a ganar para mantener alguna esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros. Sin embargo, sus opciones son cada vez más reducidas tras las derrotas sufridas en las dos primeras jornadas.

La tercera fecha promete emociones fuertes, pero por ahora Francia y Noruega son los dueños absolutos de un Grupo I que ya tiene a sus dos grandes protagonistas.

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Así está la tabla de posiciones del grupo I del Mundial, luego de las victorias de Francia y Noruega

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