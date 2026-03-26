Italia vs. Irlanda del Norte: hora y dónde ver en vivo los play-offs de Europa

El estadio de Atalanta, en Bérgamo, será el escenario del choque entre las selecciones de Italia e Irlanda del Norte. Foto: EFE - MICHELE MARAVIGLIA

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Esta tarde, el Gewiss Stadium de Bérgamo será el escenario de un duelo de alta tensión entre Italia e Irlanda del Norte. El encuentro, correspondiente a los play-offs europeos rumbo al Mundial 2026, definirá cuál de las dos selecciones mantiene vivo el sueño de asistir a la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Para el combinado italiano, lo que está en juego es la redención absoluta tras años de frustraciones deportivas. Los dirigidos por Gennaro Gattuso enfrentan una cita con la historia, pues una derrota significaría la catástrofe de quedar fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva, un hecho sin precedentes para el tetracampeón.

La sombra del fracaso persigue a la selección italiana desde hace casi una década. Cabe recordar que la Azzurra se ausentó de Rusia 2018 tras caer en el repechaje con Suecia, y posteriormente sufrió el golpe histórico contra Macedonia del Norte, perdiendo su lugar en el proceso clasificatorio hacia Catar 2022.

“Cargo con todo un país en los hombros. No podemos pedirle nada a nadie, somos los artífices de nuestro propio destino. Si salimos al campo y damos la sensación de estar a la altura, todo lo demás será una consecuencia natural”, afirmó Gattuso sobre la presión que rodea al equipo.

Por su parte, este partido implica para Irlanda del Norte la oportunidad dorada de dar un golpe sobre la mesa en el continente. El conjunto británico llega a territorio italiano con la intención de aprovechar los nervios del rival y demostrar que su orden táctico puede superar la jerarquía de los locales.

El estratega Michael O’Neill fue claro sobre el enfoque de sus dirigidos: “Los futbolistas jóvenes tienden a jugar sin miedo. Tenemos un gran respeto por Italia, pero debemos intentar ponérselo difícil para que el aspecto psicológico se convierta en un factor decisivo. No debemos desperdiciar esta gran ocasión”.

Los norirlandeses sueñan con una gesta que les permita regresar a la máxima competición del fútbol internacional después de una larguísima sequía. El objetivo de la “Green and White Army” es clasificarse a una fase final del Mundial por primera vez desde su participación en la ya lejana España 1982.

El ganador de esta intensa serie entre italianos y norirlandeses no tendrá el cupo asegurado de inmediato. Deberá enfrentar la próxima semana, en un partido único y definitivo, al vencedor de la llave entre Gales y Bosnia y Herzegovina, quienes también definen su continuidad en la jornada de este jueves.

En caso de superar ambos obstáculos y sellar su clasificación al Mundial de 2026, el representante de esta llave ya tiene un destino marcado en el sorteo. El clasificado se integrará al Grupo B de la Copa del Mundo, donde lo esperan las selecciones de Canadá, Catar y Suiza.

Hora y dónde ver en vivo el partido entre Italia e Irlanda del Norte:

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 2:45 p.m. (hora colombiana)

Lugar: Bérgamo, Italia

Canal: ESPN y Disney+

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