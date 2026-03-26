Colombia vs. Croacia: esta sería la posible titular, hora y TV

Jugadores de la selección de Colombia celebran un gol. Foto: EFE - Angel Colmenares

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La selección de Colombia enfrenta este jueves un desafío mayúsculo en su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante su similar de Croacia en Orlando, Florida, marcando el inicio de un calendario competitivo fundamental.

No todos los días se tiene la oportunidad de enfrentar a un rival con la jerarquía de Croacia, selección que alcanzó las semifinales en las últimas dos citas orbitales. Este duelo representa una prueba de fuego para la tricolor, que busca medir su nivel real ante la élite del fútbol internacional.

Néstor Lorenzo es consciente del peligro que representa el conjunto europeo, pero también sabe que debe gestionar las cargas físicas de su plantel. El tiempo en esta doble fecha FIFA es reducido y su cuerpo técnico tiene en el horizonte el duelo del próximo domingo con Francia en Landover, Maryland.

“Lo único negativo es que jugamos en dos días y medio con Croacia y Francia, no nos gusta eso, se desvirtua un poco la parte física de los jugadores y seguramente nos van a obligar a hacer muchos cambios”, comentó el estratega argentino sobre las dificultades de este apretado calendario.

La principal incógnita en el once inicial radica en la presencia de James Rodríguez. El capitán de la selección nacional apenas ha sumado minutos en dos partidos oficiales con Minnesota United. Llegó a estar más de tres meses sin competir, lo que podría relegarlo al banco de suplentes para actuar como un revulsivo de lujo ante los croatas.

En contraste, quien sí llega con un ritmo de competencia importante en lo que va del año es Juan Fernando Quintero. El volante creativo de River Plate se perfila como el encargado de conducir las ideas ofensivas del equipo nacional, aprovechando su continuidad en el fútbol argentino.

Existe la duda de si Lorenzo utilizará hoy su nómina de gala, considerando que Francia representa actualmente el reto más difícil de la gira. No sería extraño que el cuerpo técnico decida preservar a sus fichas estelares para el duelo contra los “bleus” y rote la nómina titular.

En ese escenario, figuras habituales como Dávinson Sánchez, Richard Ríos y Jhon Arias podrían iniciar desde el banco de suplentes. Esto abriría espacio para que futbolistas como Yerson Mosquera, Gustavo Puerta y Andrés Gómez, quienes han destacado recientemente, sumen minutos y demuestren que pueden pelear por un puesto en el listado definitivo.

Estos amistosos son vitales para que Néstor Lorenzo termine de perfilar la convocatoria de 26 jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo. Cada minuto en cancha será determinante para evaluar el funcionamiento colectivo y decidir quiénes están listos para competir en la máxima cita.

Esta sería la posible alineación titular de Colombia para enfrentar a Croacia:

Para este enfrentamiento, la posible alineación de Colombia estaría conformada por Álvaro Montero en el arco; la defensa con Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí y Johan Mojica; en el medio Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero; adelante estarían Andrés Gómez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El compromiso entre Colombia y Croacia se disputará en el Camping World Stadium de Orlando a partir de las 6:30 p.m. (hora colombiana) y los aficionados podrán seguir todas las incidencias y las acciones de este encuentro internacional a través de las señales habituales de Caracol Televisión.

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