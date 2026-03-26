¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Fecha, horario, estadio y próximo rival

Colombia disputará el segundo compromiso de la fecha FIFA en los próximos días y será el último juego que tendrá Lorenzo para tomar una decisión sobre la lista de convocados. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Tras la derrota 1-2 ante Croacia en Orlando, la selección de Colombia no tiene mucho tiempo para lamentarse. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya pone la mirada en su siguiente desafío frente a Francia, en lo que será su segundo partido de la fecha FIFA de marzo.

El encuentro ante el combinado europeo dejó conclusiones importantes. Aunque la tricolor mostró pasajes de buen fútbol y encontró en Luis Díaz a su jugador más desequilibrante, también evidenció problemas defensivos y falta de finalización que terminaron marcando la diferencia frente a un rival de jerarquía.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Colombia enfrentará a Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos). El compromiso está programado para disputarse a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Este partido hace parte de la última ventana internacional antes de que las selecciones comiencen a perfilar decisiones más definitivas de cara al Mundial de 2026, por lo que será una prueba clave para el cuerpo técnico.

Francia llega en alza tras vencer a Brasil

El rival de Colombia arriba con confianza. Francia viene de derrotar 2-1 a Brasil en un amistoso jugado también en territorio estadounidense.

En ese compromiso, el equipo dirigido por Didier Deschamps contó con el liderazgo de Kylian Mbappé, quien abrió el marcador al minuto 32 y mostró que dejó atrás sus molestias físicas. Más adelante, Hugo Ekitike amplió la ventaja, mientras que Brasil solo pudo descontar en el tramo final.

El triunfo francés toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que Brasil jugó con un hombre más desde el minuto 55, tras la expulsión de Dayot Upamecano, pero aun así no logró evitar la derrota.

Un examen de alto nivel para Colombia

El duelo ante Francia representa un reto incluso mayor al enfrentado contra Croacia. No solo por la calidad individual de sus jugadores, sino por el momento futbolístico que atraviesa el conjunto europeo.

Para Néstor Lorenzo, será clave ajustar los errores defensivos mostrados en el partido anterior y encontrar mayor contundencia en el ataque. La rotación también jugará un papel importante, teniendo en cuenta la cercanía entre ambos compromisos.

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