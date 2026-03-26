Néstor Lorenzo: “Debemos mejorar en los detalles que marcan la diferencia”

El técnico de la selección analizó la derrota ante Croacia, destacó el rendimiento colectivo y señaló los aspectos puntuales que el equipo debe corregir para dar el salto competitivo ante rivales de élite. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Luego de la caída 1-2 frente a Croacia en Orlando, el técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, analizó el rendimiento de su equipo en un partido que dejó sensaciones divididas en la previa del Mundial de 2026. El entrenador destacó aspectos positivos, pero también fue claro en los puntos que deben corregirse.

Desde el balance general, Lorenzo valoró la intención de competir ante un rival de primer nivel, aunque no ocultó su inconformidad por el resultado: “Antes del partido dijimos que estos partidos eran claves porque queríamos competir contra los mejores. Estoy contento con el trabajo realizado, más allá de la bronca de no haber ganado. El partido fue bastante parejo y en algunas circunstancias lo hicimos muy bien”.

En esa misma línea, el argentino insistió en que el equipo debe ajustar aspectos puntuales que terminan siendo determinantes en este tipo de encuentros: “Toca mejorar detalles que marcan la diferencia. Croacia demostró que trabaja muy bien esos detalles. Por eso llegaron a instancias importantes. Tienen un sistema muy ordenado y saben manejar los tiempos del partido. Sabíamos que era un equipo muy peligroso, con una muy buena altura”.

Autocrítica colectiva y exigencia ante la élite

Lorenzo evitó individualizar responsabilidades tras la derrota y dejó claro que el análisis será grupal: “Las evaluaciones son colectivas. Siento que el segundo tiempo, con los cambios, Colombia siguió insistiendo, buscó el resultado y se instaló en el campo rival."

Además, explicó las dificultades que representa enfrentar a un equipo como Croacia, que exige precisión constante: “Sufrimos por la naturaleza del rival. Croacia te obliga a ser muy preciso y rápido. Todos los jugadores son físicamente muy buenos”.

James y las opciones desperdiciadas

Sobre uno de los referentes del equipo, Lorenzo se refirió a la condición de James Rodríguez, dejando un parte de tranquilidad: “A James sé que le faltan minutos, pero físicamente está bien para jugar”. En cuanto al funcionamiento ofensivo, el entrenador valoró la generación de juego, pese a la falta de eficacia: “Lo importante es generar las opciones. A veces entran y a veces no. El partido me gustó, no quiero perder, fue parejo”.

Lecciones y respaldo de la afición

Finalmente, el seleccionador subrayó que este tipo de partidos dejan aprendizajes importantes de cara a lo que viene: “Esta fue una prueba importante. Saqué conclusiones positivas y cosas por mejorar, por ejemplo, en los detalles como mover la pelota más rápido, no dejarse presionar y las pelotas quietas”.

También destacó el ambiente vivido en Estados Unidos, con una masiva presencia de hinchas colombianos: “El apoyo de los colombianos en Estados Unidos es increíble. Disfruto mucho participar en estos eventos”.

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