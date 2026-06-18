La familia Messi rompió el silencio sobre la situación que aqueja al jugador argentino

Lionel Messi celebra un gol este martes 16 de junio, en el partido del grupo J del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicó este jueves 18 de junio de 2026 en un comunicado de prensa la familia Messi.

Adicionalmente, los Messi se mostraron molestos con algunas sospechas que se han dicho en Argentina como información confirmada. Incluso pidieron respeto y privacidad para la familia en momentos tan difíciles y más cuando Lionel está lejos de los suyos jugando el Mundial 2026 con Argentina.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, agregó el documento.

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¿Qué pasó con Lionel Messi en el Mundial 2026?

Todo el mundo se extrañó al ver a Lionel Messi derramar unas cuantas lágrimas luego de marcar el primer gol de la selección argentina frente a Argelia en el debut mundialista. No es una actitud costumbre para el crack.

Luego, en zona mixta, en medio de la alegría por el 3-0 final y el hat-trick, Messi dio una declaración que puso a todos en alerta. “Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados”.

El gaucho también agradeció a toda la delegación de Argentina, incluidos sus compañeros de equipo, en la Copa del Mundo que “estuvieron siempre al lado mío dándome mucha fuerza”, reseñó el argentino del Inter Miami de la MLS.

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Problemas de salud para el padre de Messi

“Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, finalizó en su comunicado de prensa la familia del astro.

Adicionalmente, el documento fue enfático en decir que la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Finalmente, la familia Messi agradeció las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas por hinchas y periodistas. Además, aseguró que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales correspondientes.

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