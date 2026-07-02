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Luka Modrić se despidió de los Mundiales: así fue la histórica carrera del genio croata

Tras cinco ediciones, el mediocampista cierra una de las trayectorias más brillantes en la historia de los Mundiales.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
03 de julio de 2026 - 02:54 a. m.
Luka Modrić jugó cinco Copas del Mundo.
Luka Modrić jugó cinco Copas del Mundo.
Foto: EFE - Bienvenido Velasco
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La derrota de Croacia contra Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo significó el final del camino para los balcánicos, sino también el cierre de una de las carreras más memorables en la historia de la Copa del Mundo. A sus 40 años, Luka Modrić disputó el último partido de su trayectoria mundialista, poniendo punto final a una aventura que comenzó hace dos décadas y que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes que ha visto su país.

El volante croata participó en cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. A lo largo de esos torneos disputó 23 partidos y marcó dos goles, ambos durante la inolvidable campaña de Rusia 2018, cuando lideró a Croacia hasta una histórica final. En dicho año, además, consiguió el Balón de Oro.

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Precisamente, aquella actuación en territorio ruso representó el punto más alto de su carrera con la selección. Modrić fue el líder futbolístico y emocional de un equipo que sorprendió al mundo al alcanzar la final, donde cayó contra Francia. Su extraordinario rendimiento le permitió quedarse con el Balón de Oro del Mundial, reconocimiento reservado para el mejor jugador del torneo.

Cuatro años más tarde volvió a demostrar su vigencia. En Catar 2022 condujo nuevamente a Croacia a las instancias definitivas del campeonato y logró el tercer lugar, una campaña que le valió el Balón de Bronce como tercer mejor futbolista del certamen. Con ello, consolidó su legado como el jugador más influyente en la historia del fútbol croata.

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Más allá de los Mundiales, Modrić también deja una huella imborrable con su selección. Cerró su carrera internacional con 202 partidos, la mayor cantidad para un futbolista croata, además de 29 goles, cifras que reflejan su constancia y longevidad al máximo nivel.

Aunque Croacia inicia ahora un inevitable relevo generacional, el legado de Luka Modrić permanecerá intacto. Su talento, liderazgo y capacidad para competir al más alto nivel durante cinco Mundiales lo convierten en una leyenda del fútbol y en uno de los mediocampistas más importantes que ha tenido la Copa del Mundo. Su despedida marca el final de una era que difícilmente será igualada.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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