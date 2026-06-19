Marruecos 1-0 Escocia: goles, resumen y los mejores momentos del partido

Ismael Saibari celebra con Bilal El Khannouss su gol contra Escocia en el segundo partido de Marruecos en el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este viernes 19 de junio en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos. Foto: AFP - FRANCK FIFE

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Marruecos, otra vez, demostró que está para grandes cosas en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Tal como pasó cuando enfrentó a Brasil en el debut, los jugadores de Steve Clarke dominaron buena parte del juego. Apenas a los dos minutos de comenzado el partido ya estaba ganando el compromiso.

Y aunque en los últimos 10 minutos sufrió, pues Escocia le generó peligro a partir del juego directo, siempre fue el equipo más influyente en ataque. Los tres puntos le permiten a Marruecos reacomodarse en el grupo, todavía a la espera de lo que ocurra entre Brasil y Haití en el partido de cierre del grupo.

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Primer tiempo casi perfecto de Marruecos

Apenas un minuto y medio después de haber comenzado el juego, Saibari, delantero de Marruecos, anotó el 1-0. El atacante de 25 años hizo un gran desmarque y se perfiló para hacer un potente remate que se metió al arco.

Como si no tuviera el marcador a su favor, los marroquies siguieron presionando con ferocidad la salida del equipo escocés. Sin embargo, los Leones del Atlas no pudieron aumentar el marcador en el primer tiempo.

Eso sí, Escocia comenzó a generarle peligro a la defensa africana que terminó la primera mitad defendiéndose. Todo esto a partir de los balones largos, el juego aéreo y las jugadas a balón parado que todo lo equiparan en el fútbol.

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Segundo tiempo ineficaz de Marruecos

Ya en el segundo tiempo Marruecos siguió insistiendo en aumentar la diferencia en el marcador. Otra vez, la presión alta fue su mayor aliada en esta misión, aunque no pudo conseguir su cometido. No era efectivo.

Mientras tanto, Escocia comenzaba a encontrar espacios al contraatacar y generó varias ocasiones de gol. No obstante, la más clara apareció en el minuto 84, cuando Matt McTominay le erró al arco dentro del área chica.

A pesar de no poder anotar, Escocia siguió con sus intentos, pero finalmente el marcador no se movió y Marruecos se marchó del Gillette Stadium como ganador del partido. Así quedó la tabla de posiciones del grupo D del Mundial.

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Tabla de posiciones del grupo C: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Marruecos 4 2 +1 2 Escocia 3 2 0 3 Brasil 1 1 0 4 Haití 0 1 -1

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