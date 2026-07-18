Mbappé rompió el récord de Messi y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

El francés marcó un doblete ante Inglaterra, llegó a 22 goles en Copas del Mundo y superó a Lionel Messi en la cima de la tabla histórica. Además, lidera la carrera por la Bota de Oro, aunque el argentino todavía puede responder en la final con España. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Lo que parecía un partido con poco atractivo por definir únicamente el tercer lugar del Mundial 2026 terminó dejando uno de los registros más importantes en la historia del fútbol. Kylian Mbappé aprovechó el duelo entre Francia e Inglaterra para firmar un doblete y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo, superando a Lionel Messi.

El delantero francés marcó dos veces en la segunda parte del compromiso disputado en Miami y llegó a 22 goles en Mundiales, una cifra con la que dejó atrás los 21 tantos del capitán argentino, quien alcanzó ese registro tras disputar seis Copas del Mundo. Además, Mbappé reforzó su liderato en la carrera por la Bota de Oro de la Copa del Mundo 2026, al completar 10 anotaciones en el torneo.

Mbappé rompe el récord de Lionel Messi

Más allá del resultado del encuentro por el tercer puesto, la gran noticia de la jornada fue el nuevo récord del atacante francés. Con sus dos goles frente a Inglaterra, Mbappé quedó como el máximo artillero en la historia de los Mundiales, aunque la clasificación definitiva dependerá únicamente de si algún jugador logra alcanzarlo en la final entre Argentina y España.

El francés no solo superó a Messi en la tabla histórica, sino que también lo hizo con una mayor eficacia. Mbappé alcanzó sus 22 goles en apenas 23 partidos, mientras que el argentino necesitó 33 encuentros para llegar a los 21 tantos.

También lidera la lucha por la Bota de Oro

El delantero francés también quedó en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026. Con 10 anotaciones, aventaja por dos tantos a Lionel Messi, que suma ocho, y se perfila como el principal candidato para quedarse con el premio al máximo anotador del campeonato.

Sin embargo, la historia todavía no está completamente cerrada. Lionel Messi disputará este domingo la final entre Argentina y España, en lo que además apunta a ser su último partido en una Copa del Mundo. El capitán argentino llega con 21 goles en la historia de los Mundiales y ocho en la edición de 2026, por lo que aún conserva opciones de volver a la cima. Un gol le permitiría igualar a Mbappé como máximo anotador histórico, mientras que un doblete lo dejaría nuevamente en solitario en ese registro. En la carrera por la Bota de Oro, el desafío es mayor: necesita marcar dos tantos para alcanzar los 10 goles del francés y tres para superarlo.

Así quedó la tabla histórica de goleadores en los Mundiales

Con su doblete frente a Inglaterra, Mbappé pasó a encabezar la clasificación de máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé: 22 goles en 23 partidos.

Lionel Messi: 21 goles en 33 partidos.

Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos.

Ronaldo: 15 goles en 19 partidos.

Harry Kane: 14 goles en 18 partidos.

Gerd Müller: 14 goles en 13 partidos.

Just Fontaine: 13 goles en solo 6 partidos

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