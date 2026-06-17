¿Qué uniforme usará la selección para su debut mundialista frente a Uzbekistán?

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia, durante la conferencia de prensa en el estadio Azteca previa al partido contra Uzbekistán por el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: AFP - RODRIGO OROPEZA

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Colombia está a horas de regresar a la Copa del Mundo. Tuvieron que pasar siete años, 11 meses y 14 días para que la selección pudiera volver a disputar un partido mundialista. La ausencia en Catar 2022 pesó mucho en el país, especialmente por el buen plantel que se tenía y las oportunidades perdidas.

No obstante, es hora de mirar hacia el presente y el futuro; ambos igual de emocionantes para la selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. Todo comienza hoy, miércoles 17 de junio de 2026 en el histórico estadio Azteca de la Ciudad de México, enfrentando a uno de los debutantes.

Uzbekistán será un interesante reto para el equipo de todos que intentará, no solo quedarse con los tres puntos al final de los 90 minutos, sino demostrar que va a ser un duro contendiente en la Copa Mundial. El cual esta noche no vestirá como tradicionalmente nos tiene acostumbrados.

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Colombia debutará con la camiseta azul

Mientras Colombia debutó en Brasil 2014 y Rusia 2018 con la típica camiseta amarilla, hoy lo hará con la segunda indumentaria: la azul con líneas verdes fosforescentes. Sin embargo, no es la primera vez en la historia que esto ocurre.

Tanto en Francia 1998 (vs. Rumanía) como en Chile 1962 (vs. Uruguay), la selección jugó su primer partido de esos mundiales con casaca azul. Tal como lo hará esta noche en el Azteca. Aun así, la estadística con este color no es buena.

En ambos casos la Tricolor salió derrotada. 2-1 en 1962 contra Uruguay y 1-0 en 1998 con Rumanía. Aunque el debutar en una Copa del Mundo con el amarillo de toda la vida tampoco es garantía de éxito para la selección.

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Colombia debutando en un Mundial de amarillo

Si bien Colombia venció 3-0 a Grecia en 2014 (regreso tras 16 años de ausencia), tanto en Estados Unidos 1994 como en Rusia 2018, jugando de amarillo, no se pudo evitar la derrota frente a Rumanía y Japón respectivamente.

La única ocasión en la que la selección de Colombia no encaró un debut mundialista vestido de amarillo o azul fue en Italia 1990 (retorno a la cita orbital luego de 28 años). Aquella vez la Tricolor venció 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos.

Ese día, en Bolonia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón y muchos más proceres del fútbol colombiano se uniformaron de rojo. En conclusión, cualquiera sea el color de la camiseta, el primer partido en un mundial siempre será muy especial.

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