Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

Egipto 3-1 Nueva Zelanda en el Mundial: goles, resumen y mejores momentos del partido

Con Mohamed Salah anotando su segundo gol en una Copa Mundial de la FIFA, los faraones se impusieron ante el seleccionado de Tim Payne.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de junio de 2026 - 03:30 a. m.
Mohamed Salah celebra el 2-1 de Egipto frente a Nueva Zelanda este domingo 21 de junio en un partido del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 en el BC Place de Vancouver en Canadá.
Mohamed Salah celebra el 2-1 de Egipto frente a Nueva Zelanda este domingo 21 de junio en un partido del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 en el BC Place de Vancouver en Canadá.
Foto: EFE - BOB FRID
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un gran partido de fútbol se vivió en el BC Place de Vancouver que recibió el último cotejo de este domingo 21 de junio pasado por elecciones presidenciales en Colombia y un día más de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez fue el turno para egipcios y neozelandeses que se sacaron chispas.

Ambos tenían la responsabilidad de ser el primer equipo en ganar un partido en el grupo G, pues tras la igualdad sin goles entre Bélgica e Irán más temprano todo quedaba en bandeja de plata para que el ganador de este encuentro picara en punta en la zona, a un juego de terminarse la fase de grupos.

No se pierda: Mundial 2026: Bélgica e Irán no se sacaron diferencias y dejaron abierto el Grupo G

Primer tiempo a toda velocidad

Aunque el favoritismo partía de Egipto por un par de nombres importantes en el fútbol de élite, la humilde Nueva Zelanda fue la que puso el ritmo del partido durante los primeros 45 minutos de juego en el BC Place de Vancouver.

Tan solo en el minuto 15, los oceánicos ya habían tomado la delantera en el marcador gracias a un gran gol de cabeza de Finn Surman. Sin embargo, los neozelandeses nunca bajaron la guardia y estuvieron muy cerca de anotar el segundo.

Los egipcios también pusieron de su parte y se acercaron peligrosamente al arco rival en más de una ocasión. Eso sí, ni Omar Marmoush ni el gran referente, Mohamed Salah, pudieron tener un peso específico en el partido.

Le contamos: Así quedó la tabla del grupo H del Mundial 2026 tras otro sorprendente empate de Cabo Verde

Segundo tiempo de Los Faraones

No obstante, el segundo tiempo fue completamente diferente. El esfuerzo físico hecho por Nueva Zelanda en la primera parte le pasó factura y terminó cediendo terreno en el campo, en el juego y en el marcador que cambió de pies a cabeza.

En el minuto 58, Ziko venció la resistencia aérea de los neozelandeses que ya tenían problemas para controlar los ataques de los africanos. Y menos de 10 minutos después el baluarte egipcio, Mohamed Salah, anotó el 2-1 en el electrónico.

Finalmente, en el 82’ Trezeguet cerró el partido a favor de Egipto, que con este resultado tomó el liderato del grupo y casi aseguró ser uno de los mejores terceros en 16avos de final, con la posibilidad de terminar primero.

Lea también: ¡Colombia, imparable! El país logró múltiples medallas en el Panamericano de Gimnasia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partidos

FWC

Egipto

Egipto hoy

Egipto hora

Egipto en vivo

Egipto partido

Egipto vs

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda partido

Nueva Zelanda en vivo

Nueva Zelanda hora

Nueva Zelanda hoy

Nueva Zelanda vs

Egipto vs. Nueva Zelanda

Egipto - Nueva Zelanda

Egipto - Nueva Zelanda hoy

Egipto vs. Nueva Zelanda hoy

Egipto vs. Nueva Zelanda hora

Egipto vs. Nueva Zelanda en vivo

Egipto vs. Nueva Zelanda partido

Egipto - Nueva Zelanda hora

Egipto - Nueva Zelanda en vivo

Egipto - Nueva Zelanda partido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.