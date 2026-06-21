Egipto 3-1 Nueva Zelanda en el Mundial: goles, resumen y mejores momentos del partido

Mohamed Salah celebra el 2-1 de Egipto frente a Nueva Zelanda este domingo 21 de junio en un partido del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 en el BC Place de Vancouver en Canadá. Foto: EFE - BOB FRID

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Un gran partido de fútbol se vivió en el BC Place de Vancouver que recibió el último cotejo de este domingo 21 de junio pasado por elecciones presidenciales en Colombia y un día más de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez fue el turno para egipcios y neozelandeses que se sacaron chispas.

Ambos tenían la responsabilidad de ser el primer equipo en ganar un partido en el grupo G, pues tras la igualdad sin goles entre Bélgica e Irán más temprano todo quedaba en bandeja de plata para que el ganador de este encuentro picara en punta en la zona, a un juego de terminarse la fase de grupos.

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Primer tiempo a toda velocidad

Aunque el favoritismo partía de Egipto por un par de nombres importantes en el fútbol de élite, la humilde Nueva Zelanda fue la que puso el ritmo del partido durante los primeros 45 minutos de juego en el BC Place de Vancouver.

Tan solo en el minuto 15, los oceánicos ya habían tomado la delantera en el marcador gracias a un gran gol de cabeza de Finn Surman. Sin embargo, los neozelandeses nunca bajaron la guardia y estuvieron muy cerca de anotar el segundo.

Los egipcios también pusieron de su parte y se acercaron peligrosamente al arco rival en más de una ocasión. Eso sí, ni Omar Marmoush ni el gran referente, Mohamed Salah, pudieron tener un peso específico en el partido.

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Segundo tiempo de Los Faraones

No obstante, el segundo tiempo fue completamente diferente. El esfuerzo físico hecho por Nueva Zelanda en la primera parte le pasó factura y terminó cediendo terreno en el campo, en el juego y en el marcador que cambió de pies a cabeza.

En el minuto 58, Ziko venció la resistencia aérea de los neozelandeses que ya tenían problemas para controlar los ataques de los africanos. Y menos de 10 minutos después el baluarte egipcio, Mohamed Salah, anotó el 2-1 en el electrónico.

Finalmente, en el 82’ Trezeguet cerró el partido a favor de Egipto, que con este resultado tomó el liderato del grupo y casi aseguró ser uno de los mejores terceros en 16avos de final, con la posibilidad de terminar primero.

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