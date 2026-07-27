Oficial: este es el mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde justo antes de anotar su tanto en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Argentina, el viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Luego de una votación virtual de una semana hecha en la página web oficial de la FIFA, el gol de Sidny Lopes Cabral de Cabo Verde a Argentina en los 16avos de final fue elegido como la mejor anotación del Mundial 2026. Así lo anunció el órgano rector del fútbol este lunes 27 de julio.

El tanto subió al marcador luego de un cambio de frente y un control de Lopes Cabral con la pierna izquierda. El defensa del Trabzonspor de Turquía eludió en el borde del área a Alexis Mac Allister y con la pierna contraria disparó al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, colgando el balón en el ángulo superior derecho.

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Cabo Verde, crónica de una muerte anunciada

El gol ocurrió en el minuto 103 de la prórroga luego de que Cabo Verde empatara en los 90′ con Argentina. Aunque poco antes Lisandro Martínez había puesto en ventaja a la Albiceleste, el caboverdiano tenía otros planes.

La anotación de Sidny Lopes Cabral significó el 2-2 en el partido y momentáneamente la serie de lanzamientos desde el punto penal. No obstante, a nueve minutos del final Cristian Romero marcó el 3-2 final.

Con esto, la selección argentina accedió a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y acabó con el sueño de Cabo Verde. Aun así, el partido y la dificultad de Argentina para resolverlo comenzaron a dar luces del verdadero rendimiento con el que llegó al torneo el entonces campeón del mundo.

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Un gol para la historia de Cabo Verde

“En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo”, dijo Lopes Cabral a la FIFA.

En apenas su primera presentación, Cabo Verde logró acceder a la primera ronda de eliminación directa luego de tres empates en fase de grupos. 0-0 en el debut contra España, 2-2 con Uruguay y 0-0 frente a Arabia Saudita.

“Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza", concluyó Sidny Lopes Cabral.

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