¿Ya completó el album del Mundial? Ojo, porque Panini lanzó un kit de actualización

Una persona sostiene la estampa del equipo de España del álbum del Mundial 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, México. Foto: EFE - Mario Guzmán

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A tan solo dos partidos de que termine la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y la gran final entre España y Argentina, Panini, el fabricante oficial del álbum de la Copa del Mundo, lanzó su último kit de actualización para esta pieza de colección.

Por lo que si usted todavía no logra completar las 980 láminas de las 112 páginas o estaba esperando esta noticia, este podría ser el momento para llenar el álbum. Hasta el momento, el más grande de la historia y el penúltimo bajo la firma y el sello de Panini antes de que pase a manos de la marca Topps.

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Kit de actualización de Panini

Esta edición especial para el Mundial 2026 está compuesta de 120 estampas de los jugadores que finalmente sí hicieron parte de la cita orbital. Estas monas remplazarán a las de los futbolistas que no fueron llamados al torneo.

Algo parecido había ocurrido tras conocerse todas las listas de convocados de las 48 selecciones participantes. Sin embargo, en este nuevo lote de láminas hay figuras como Neymar Jr., Pau Cubarsi, Giovani Lo Celso, entre otros.

El nuevo paquete de estampillas sueltas está pensado para esos coleccionistas que quieran tener su álbum actualizado. Sin desprestigiar el valor de quienes completaron el álbum antes de este pack de actualización.

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¿Dónde y cuándo comprar el kit de actualización de Panini?

De acuerdo con Panini, este kit de actualización ya se encuentra disponible en las tiendas físicas de la marca y en los puntos y distribuidores autorizados. Vale la pena recordar que este set se vende por separado del álbum y de la caja.

Adicionalmente, trae consigo las instrucciones de cómo adherirlo a las distintas páginas del libro, pues estas nuevas láminas no complementan, sino que remplazan las monas de los jugadores que finalmente no estuvieron en Norteamérica 2026.

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