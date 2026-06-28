¿Qué partidos hay hoy, 28 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

SoFi Stadium de Los Ángeles, California durante el partido entre Estados Unidos y Turquía en la última fecha del grupo D de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: EFE - SCOTT STRAZZANTE

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Terminada la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya solo quedan las rondas de eliminación directa para conocer al nuevo campeón del mundo. Aquella selección que reine el mundo y lidere el ranking por los próximos cuatro años, hasta la Copa del Mundo de seis países en 2030.

Sin duda, la gran sorpresa dentro de los 32 equipos clasificados a esta segunda ronda del Mundial 2026 es Cabo Verde. Siendo un debutante en la cita orbital, clasificó a los 16avos de final invicto, producto de tres empates, incluyendo a rivales como dos campeones mundiales, España y Uruguay.

Sin embargo, habrá que esperar unos días para ver al sorprendente seleccionado caboverdiano en la Copa del Mundo, pues este primer turno de esta ronda de 32 le corresponde a uno de los tres anfitriones, todos aún en carrera, y a uno de los “palos” de la fase de grupos, Sudáfrica.

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Canadá quiere recuperar la senda ganadora

Por el lado de los canadienses, es menester que los de la hoja de maple recuperen las buenas sensaciones que dejaron frente a Catar, pues en su último partido dieron una muy mala imagen en la derrota 2-1 frente a Suiza.

Incluso ese mal resultado les costó el primer lugar del grupo B, obligándolos a salir de su país para seguir jugando el Mundial. Un hecho que no es menor para un combinado nacional que tiene el rótulo de anfitrión del campeonato.

Del otro lado, los sudafricanos no tienen nada que perder en los 16avos de final. Contra todo pronóstico, vencieron 1-0 a Corea del Sur en la última fecha del grupo A, eliminando a la selección surcoreana de la Copa Mundial.

Ahora, con la hazaña lograda, pues nunca había accedido a la segunda ronda de una cita orbital, ni siquiera en su propio mundial en 2010, Sudáfrica jugará sin complejos en busca de seguir haciendo historia en Norteamérica 2026.

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Sudáfrica vs. Canadá: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 28 de junio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California en Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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