Mundial 2026: "Colombia jugó un partidazo, pero nos faltó definición", Néstor Lorenzo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dirige un entrenamiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

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“Colombia jugó un partidazo de principio a fin, pero nos faltó definición. Le jugamos de igual a igual a un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, creo incluso que lo superamos”, manifestó con un rostro de orgullo y satisfacción el entrenador al servicio de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo.

La Tricolor igualó sin goles contra Portugal en la última jornada del grupo K en la Copa del Mundo 2026, pero más allá del resultado final, el equipo de todos jugó para ganar y superar con creces a su rival, el cual antes del inicio del torneo era considerado uno de los candidatos a ganar el título mundial.

“A Portugal le jugamos bien. Contra un rival de esa categoría puede pasar al revés. Llegamos con posibilidades de anotar muchas veces, pero repito que nos faltó definición”, reiteró el estratega de 60 años que llegó en 2022 a la selección nacional, luego de un gran paso por el club Melgar de Perú.

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El gran partido de James Rodríguez

Además del buen desempeño colectivo del seleccionado colombiano, hubo muchos puntos individuales que se destacaron. Uno de ellos fue James Rodríguez, quien viene de menos a más en esta Copa Mundial de la FIFA.

“Es un gran jugador, es un símbolo en la Selección, da todo, se enoja cuando no juega. Desde chico mostraba esa ambición y competitividad. Eso es lo que lo mantiene vivo. Es un buen capitán para el equipo. Tiene un compromiso superior desde siempre con la Selección y se lo tenemos que agradecer”.

Incluso el DT argentino recordó una anécdota de sus épocas como asistente técnico de José Pekerman en Colombia. En el partido de debut de ese cuerpo técnico contra México, James no quería salir nunca del campo de juego.

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Lorenzo ya piensa en Ghana

“Hoy nos servía el empate para quedar primero, pero bueno, lo buscamos por todos lados. Nos queda esa deuda de la marcación, pero el rendimiento fue muy bueno y felicito y agradezco a los muchachos”, aseguró Néstor Lorenzo.

Finalmente, Néstor reconoció conocer poco al próximo rival de la selección de Colombia, Ghana. Aun así, aseguró que es un buen equipo, con algunos jugadores que están en destacados clubes de Europa, siendo un rival difícil.

“No hay rivales fáciles, así que tomaremos las precauciones del caso, siempre manteniendo también nuestra identidad”, concluyó Néstor Lorenzo, que se prepara para su duelo de 16avos de final el próximo viernes a las 8:30 p.m.

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