Cuadro del Mundial 2026: así van los cruces de cuartos de final tras el triunfo de España

Jugadores de España celebrando. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Los cuartos de final del Mundial 2026 empiezan a tomar forma a medida que avanza la fase de octavos. Con varios favoritos ya instalados entre los ocho mejores del torneo y otros cupos aún por definirse, el camino hacia el título comienza a estrecharse y cada partido adquiere un valor decisivo.

Hasta el momento, Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda, mientras que los duelos entre Argentina y Egipto, además de Colombia y Suiza, terminarán de completar el cuadro de los cuartos de final.

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España vs. Bélgica

España selló su clasificación luego de imponerse por la mínima diferencia contra Portugal en un intenso clásico ibérico. Un solitario gol le bastó al conjunto dirigido por Luis de la Fuente para eliminar a uno de los candidatos al título y mantenerse firme en la lucha por levantar la Copa del Mundo.

Por su parte, Bélgica hizo lo propio al derrotar 4-1 a Estados Unidos en un compromiso en el que mostró contundencia ofensiva. Con ese resultado, los belgas se citaron con España en uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final, un duelo entre dos selecciones europeas que aspiran a llegar hasta la final del Mundial 2026.

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Noruega vs. Inglaterra

Del lado del cuadro de Colombia, ya está definido uno de los dos cruces de cuartos de final. Será un duelo europeo que le medirá el aceite a la generación dorada noruega y a la constelación de estrellas inglesas que buscan la segunda estrella para su país.

Para Noruega es un duelo inédito, pues lo más lejos que había llegado en un mundial fueron los octavos de final de Francia 1998. Mientras que para Inglaterra será una prueba más en busca de su segunda semifinal en ocho años.

Los otros dos clasificados de esta parte del cuadro saldrán de las llaves que enfrentan a Argentina contra Egipto y a Colombia frente a Suiza. Los dos juegos que cerrarán la fase de octavos de final el martes 7 de julio de 2026.

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Francia vs. Marruecos

Por el otro lado del cuadro, Francia tuvo que emplearse a fondo para eliminar a Paraguay y acceder a los cuartos de final. El partido fue tan tenso para los franceses que terminaron celebrando en la cara a los jugadores paraguayos.

Marruecos, por su parte, se dio un paseo, al menos desde el resultado (3-0), y eliminó a Canadá de su propio mundial. Los Leones del Atlas siguen desafiando al mundo, esta vez con un juego diferente al visto en Catar 2022.

Tanto galos como marroquíes reeditarán una de las semifinales de hace cuatro años. En aquella ocasión, los franceses ganaron sin mucho esfuerzo 2-0 y avanzaron a la gran final que a la postre perdieron contra Argentina.

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