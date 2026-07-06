Lorenzo fue contundente antes de los octavos: “Hay que tener mucha disciplina táctica”

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia. Foto: EFE - Francisco Guasco

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El técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, compareció en rueda de prensa previo al duelo contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 y dejó varios mensajes sobre el presente de la tricolor, el rival europeo y las dificultades que ha enfrentado el equipo durante el torneo.

El entrenador argentino destacó que Colombia ha sabido adaptarse a las exigencias del Mundial, pese a los constantes desplazamientos y cambios de condiciones climáticas. “El viaje, sino el cambio de usos horarios. El cambio de clima... jugamos en la altura, en la humedad y en la sequedad. Sabíamos que iba a ser así y nos tocó aceptarlo, tratar de solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible“, afirmó.

Lorenzo reconoció que Suiza será uno de los rivales más complejos que ha enfrentado Colombia en el campeonato y resaltó el proceso que ha consolidado el conjunto europeo en los últimos años.

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"Hay que tener mucha disciplina táctica mañana porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien, que defiende bien y que tiene sistematizadas muchas acciones de juego“, explicó.

Además, recordó la experiencia internacional de los suizos: "Hace cinco años que está el entrenador. Participó en dos eliminatorias y un Mundial donde le fue muy bien. Hay diez jugadores que estuvieron en Catar y muchos juegan en los mejores clubes de Europa. Va a ser un partido duro contra un equipo muy bueno”.

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Lorenzo respaldó a los delanteros colombianos

Aunque Colombia ha generado opciones durante el Mundial, la falta de contundencia ha sido uno de los temas más comentados. Sin embargo, Lorenzo descartó que exista preocupación por sus atacantes.

"Los delanteros que llegan a la selección hacen goles todos los fines de semana. Son jugadores acostumbrados a estar frente a esas situaciones", aseguró.

Y añadió: “Hay momentos en los que el delantero no tiene gol y después aparecen. Lo importante es generar las situaciones y estar ahí asediando al equipo rival de la manera que se hizo”.

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Lorenzo Confirmó que Jhon Córdoba será baja por el resto del Mundial

Néstor Lorenzo también confirmó una noticia poco alentadora para la Selección Colombia al revelar que Jhon Córdoba sufrió un desgarro y no podrá volver a jugar en lo que resta del Mundial 2026.

"Está con un desgarro. Desgraciadamente se va a perder el resto del torneo. Perdemos un jugador muy importante“, lamentó el entrenador. Sin embargo, el seleccionador llevó tranquilidad sobre el estado del resto del plantel: “El resto ya está recuperado del estado”.

Finalmente, Lorenzo pidió mantener la calma pese a la ilusión que existe entre los aficionados colombianos y aseguró que el grupo está enfocado únicamente en el próximo compromiso.

"Estamos pensando en Suiza. Ojalá que continuemos para seguir dándole alegría a todos los colombianos, pero el exitismo no es bueno nunca”, expresó.

El entrenador cerró con un mensaje sobre la identidad de su equipo: "Lo que transmitimos es dar lo mejor de nosotros, nada más", una filosofía con la que Colombia buscará sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

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