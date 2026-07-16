El Reino Unido pide que la FIFA investigue a Argentina por la pancarta de las Malvinas

Tras el enfrentamiento en la cancha con Inglaterra, jugadores de la selección de Argentina sostuvieron una pancarta que decía: "Las Malvinas son argentinas". Foto: EFE - WILL OLIVER

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El Gobierno británico le pide a la FIFA que investigue a la selección de Argentina luego de que sus jugadores posaran con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”. Esto se vio luego de la victoria del equipo suramericano contra la selección inglesa en la semifinal del Mundial 2026.

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El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, citado por la BBC, calificó el comportamiento de los jugadores de “totalmente inapropiado” y afirmó: “Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”. Aunque Downing Street afirmó que cualquier posible medida contra los argentinos es asunto del máximo organismo rector del fútbol, respaldó la opinión de Kyle acerca de que se debe investigar lo sucedido.

De hecho, el portavoz oficial del primer ministro, Keir Starmer, aseguró: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son”. El dirigente británico vio el partido mientras viajaba en tren a Ucrania para el último viaje al extranjero antes de dejar su cargo. Al preguntarle a quién apoyará en el duelo entre España y Argentina previsto para el fin de semana, el vocero agregó: “El primer ministro les desea lo mejor a ambos equipos en la final, especialmente a España”.

La celebración por el triunfo de Argentina tuvo diferentes reacciones dentro del Gobierno. El presidente Javier Milei, fanático de la exprimera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, escribió en redes sociales: “Vamos, Argentina, carajo”. En cambio, la vicepresidenta Victoria Villarruel usó un tono completamente diferente y se distanció de la postura oficialista.

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Ella publicó un mensaje que decía: “Las Malvinas son argentinas. Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”. Horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra, expresó también a través de X: “Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”.

En 2013, los habitantes de la isla votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, luego de la participación en un referéndum que fue realizado con el respaldo del Gobierno británico, pero descalificado por Argentina. Los resultados arrojaron que, de los 1.517 sufragios emitidos, con una participación superior al 90 %, 1.513 votos fueron a favor y solo tres en contra. Las Malvinas llevan siendo un territorio en disputa desde hace años, y ambas partes se enfrentaron en una guerra en 1982.

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