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La respuesta de Nicolás Rodríguez tras la denuncia por presunto abuso sexual en la Fiscalía

El jugador, señalado de estar involucrado en un caso de presunto abuso sexual, fue apartado por Atlético Nacional. ¿Qué dijo su defensa?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
25 de marzo de 2026 - 12:49 p. m.
Nicolás Rodríguez, con la camiseta de Atléticco Nacional.
Nicolás Rodríguez, con la camiseta de Atléticco Nacional.
Foto: Atlético Nacional, vía X
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El jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, respondió a los señalamientos en su contra mediante un comunicado de prensa emitido por su equipo de abogados, en el que rechaza la denuncia por presunto abuso sexual y defiende su inocencia frente a los hechos que investiga la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué pasó con Nicolás Rodríguez? Esta es la denuncia

El caso, revelado inicialmente por el periodista Alejandro Pino en el programa digital Somos La Titular, se remonta a la madrugada del sábado 15 de marzo. Según la denuncia, Rodríguez y otros hombres habrían contactado a una mujer de 19 años a través de Instagram para invitarla a una discoteca. De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía, durante la noche hubo consumo de alcohol y posteriormente el grupo se trasladó a Rionegro.

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Siempre según la versión de la denunciante, allí, en medio de un estado que ella describe como confuso y de incapacidad para reaccionar plenamente, se habrían producido los hechos. La denuncia está tipificada como “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”.

En su relato, la mujer asegura que manifestó en repetidas ocasiones que no consentía lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, cuando logró salir del lugar, contactó a su familia y fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención. La investigación continúa en curso para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

Esto respondió Nicolás Rodríguez

Por su parte, la defensa del jugador, encabezada por el abogado Luis Felipe Henríquez del Castillo, rechazó “de manera enfática” la denuncia y aseguró que, tras un análisis preliminar, las acusaciones “no se ajustan a la realidad de lo sucedido”. Además, expresó su “absoluta confianza en la inocencia” de Rodríguez.

El comunicado también señala que el futbolista ha mantenido una conducta personal y profesional “ejemplar” y que el equipo jurídico ya trabaja en la recolección de material probatorio para demostrar que no ha cometido ninguna conducta punible. Asimismo, pidió a la opinión pública respetar la presunción de inocencia y evitar juicios anticipados mientras avanza el proceso.

Finalmente, la defensa indicó que Rodríguez está a disposición de la Fiscalía y de las autoridades competentes para atender cualquier requerimiento, y reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. También subrayó que su estrategia no busca deslegitimar la lucha contra la violencia de género, sino garantizar el debido proceso.

Atlético Nacional decidió apartar al jugador

Cabe recordar que Atlético Nacional ya se había pronunciado sobre el caso mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con la persona denunciante y rechazó cualquier conducta que atente contra la dignidad humana, al tiempo que reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso.

El club informó además que activó sus protocolos internos y que, mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional, en una decisión que busca actuar con responsabilidad y transparencia frente a la situación.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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