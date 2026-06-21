Japón 4-0 Túnez: partido 1.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA

Aficionados mexicanos en el estadio BBVA de Monterrey celebrando el partido 1.000 en la historia de los mundiales este sábado 20 de junio, durante un juego del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Japón. Foto: EFE - Miguel Sierra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la presencia en el estadio BBVA de Monterrey, en México, del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Japón goleó 4-0 a Túnez en el partido 1.000 en la historia de los mundiales. Mientras los japoneses siguieron con su proyecto de hacer la mejor Copa del Mundo de su historia, Túnez se hunde como el peor equipo de Norteamérica 2026. Incluso con un nuevo técnico.

Todo esto derivando en la eliminación de los tunecinos y la consolidación de los nipones como uno de los elencos más difíciles de vencer en esta cita orbital. Además, los asitáticos lucharán por el primer lugar del grupo, un puesto por el que también batallará Países Bajos, otro de los retadores más importantes en este Mundial 2026 y que también goleó en su partido de hoy.

Le puede interesar: Estas son las cuentas de Ecuador para seguir con vida en el Mundial 2026

Monólogo de Japón en el primer tiempo

Apenas a los cuatro minutos de juego Japón puso el partido a su favor. Todo esto gracias a una gran jugada colectiva que terminó en un centro rastrero que Daichi Kamada conectó de taco y envió al fondo del arco de Túnez.

El transcurso del partido no cambió con el paso del tiempo y apenas en 30 minutos los nipones ya ganaban 2-0. Los tunecinos intentaron reaccionar, pero más allá de un tímido intento ofensivo, fue poco lo que pudieron hacer.

Hasta ese momento el DT debutante en el seleccionado africano, Hervé Renard, no había podido cambiarle la actitud a sus jugadores. La goleada 5-1 contra Suecia en la primera fecha del mundial todavía pesaba mucho.

Le recomendamos: Que la pelota no se mancha, pero se apuesta | Futbolear Cap 1

Un japón imperial en el segundo tiempo

En la segunda parte, Túnez tuvo un poco más de rebeldía para ir al frente y buscar el empate. No obstante, nunca le generó verdadero peligro a Japón que levantó el pie del acelerador y le dio un manejo diferente al cotejo.

Sobre los 68′, en un balón largo el país del sol naciente sentenció el partido con una tercera anotación. Un gol que mejoraba aún más la situación de Japón en el grupo y empeoraba la de Túnez, eliminado del mundial.

A partir de ese momento, ahora sí, Japón empezó a disminuir los esfuerzos y se dedicó a jugar al contraataque. Eso sí, hubo tiempo para un gol más, este de cabeza y sobre el minuto 83 con la complicidad de la pasividad de Túnez.

No se pierda: República Democrática del Congo juega contra Colombia: datos claves del país

Tercera y última fecha del grupo F del Mundial 2026

Túnez vs. Países Bajos

Fecha : jueves 25 de junio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos

Hora : 6:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

Japón vs. Suecia

Fecha : jueves 25 de junio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos

Hora : 6:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Entérese: Pelé y el Mundial: el hombre que convirtió el fútbol en una religión

Tablas de posiciones del grupo F del Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Países Bajos 4 2 +4 2 Japón 4 2 +4 3 Suecia 3 2 0 4 Túnez 0 2 -8

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador