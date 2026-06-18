Turquía vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo a la Albirroja en el Mundial 2026

Andrés Cubas de Paraguay deja el terreno de juego del SoFi Stadium de Los Ángeles, luego de caer derrotado 4-1 frente a Estados Unidos en el duelo inaugural del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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Es ahora o nunca, Paraguay. El conjunto sudamericano quedó muy golpeado tras volver a la Copa del Mundo después de 16 años con una goleada 4-1 en contra frente a Estados Unidos. Los norteamericanos fueron un rodillo incontrolable para los dirigidos por Gustavo Alfaro que nunca encontraron respuesta.

Más allá del resultado, que ya por sí solo es escandaloso, lo más preocupante en el cuadro guaraní fue la casi nula reacción futbolística a la asfixiante presión en la salida de los estadounidenses. En ataque, Paraguay dependió excesivamente de las excursiones individuales y esporádicas de Julio Enciso.

Ahora, el planteamiento debe estar pensado en Turquía, un equipo que también fue sorprendido en el debut por su rival y viene con el ego herido en busca de la victoria. Incluso la derrota de los turcos frente a Australia fue todavía más sorpresiva por el rival, pero también por la mala fortuna de los turcos.

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Turquía, también contra las cuerdas

En honor a la verdad, Turquía tuvo algo de mala suerte frente a los canguros australianos. Si bien la gran virtud de los oceánicos fue ser tremendamente efectivos en el ataque, los otomanos lo intentaron de todas las formas posibles y aun así se quedaron con las manos vacías al final del compromiso.

A pesar de ello, sí hubo una corta respuesta a las escasas, pero eficientes acciones ofensivas de Australia que, con su victoria 2-0, pusieron de cabeza el grupo, pues casi nadie tenía entre las cuentas ese resultado contra Turquía. Incluso a los paraguayos les sorprendió los tres puntos australianos.

Ahora, solo le queda a la talentosa generación turca repetir algunos aspectos positivos del primer partido y corregir los negativos para estar cerca del objetivo. Sin duda, el que más tiene que mejorar de cara a este duelo en Estados Unidos será Paraguay, que debe mostrar garra, carácter y resiliencia.

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Turquía vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo

Fecha : viernes 19 de junio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Hora : 10:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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