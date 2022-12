Achraf Hakimi, el verdugo de España que nació en Madrid

El momento en el que Hakimi cobró el penal que puso a Marruecos en los cuartos de final. Foto: EFE - Mohamed Messara

Marruecos dio el batacazo y eliminó a España de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Además, al clasificar a cuartos de final, superó su mejor participación mundialista, que databa de México 1986. En el tiempo reglamentario ninguno de los dos equipos fue capaz de vencer el arco rival. La igualdad persistió en la prórroga, por lo que el vencedor se conoció en los lanzamientos desde el punto penalti

Allí el portero Yassine Bounou se consagró como héroe. Tapó los disparos de Carlos Soler y Sergio Busquets, dejando todo servido para que Achraf Hakimi, uno de los referentes de la selección del norte de África, marcara y metiera a los suyos entre los ocho mejores de Catar 2022.

Hakimi se paró sereno al frente del punto blanco y la picó al centro. Unai Simón se tiró a su derecha en vano y vio en primera fila la eliminación de su selección. Dicen que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, en referencia al daño que pueden hacer los más cercanos y en este caso hay una singularidad con el cobrador.

Por cosas del fútbol y la migración, el lateral derecho marroquí, nacido y criado en el corazón de España, fue el encargado de dar el golpe de gracia a uno de los favoritos, que casualmente era su país natal y fue el lugar en el que se formó como futbolista.

Hakimi empezó con la pelota en el Colonia Ofigevi de Getafe, un suburbio de Madrid. Poco después ingresó a la academia del Real Madrid, en la que fue ascendiendo rápidamente por su técnica y su velocidad. Al ver las condiciones que demostraba en las inferiores del club merengue, la selección marroquí lo llamó en 2016, siendo apenas un adolescente.

El lateral comentó que la selección española se acercó a él y que incluso fue a la sede de la Real Federación Española de Fútbol para probarse. “Vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí”, declaró en una charla con Marca.

Con 18 años fue promovido al plantel profesional del Real Madrid y se perfilaba como un lateral a tener en cuenta. A los 19 jugó su primer Mundial y después de su participación en Rusia 2018 fue fichado por Borussia Dortmund. Tuvo un breve paso por el Inter de Milán antes de arribar al Paris Saint-Germain, club en el que es una pieza clave.

Con 23 años juega su segundo Mundial y, pese a no haber nacido en Marruecos, no hay otra bandera que su corazón sienta que deba defender. En la actualidad es considerado uno de los mejores laterales del mundo y sueña con seguir haciendo historia con su selección.

En la primera fecha de la fase de grupos de Catar 2022 ocurrió algo similar. El delantero Breel Embolo, nacido en Yaundé (Camerún), anotó el gol con el que Suiza venció a los Leones Indomables en el arranque del Grupo H. Otro caso de jugadores que marcan contra su pais natal.

