Catar 2022: Luis Enrique sin tiquete; Marruecos y un Bono para cuartos de final

Luis Enrique, técnico de España, se lamenta en el partido en el que su selección quedó eliminada de Catar frente a Marruecos. Foto: EFE - JUANJO MARTIN

Decía Andrés Neuman en una entrevista para este medio que “No subestimemos para nada la obviedad porque la obviedad muchas veces es lo más misterioso que tenemos”. Y es que era apenas obvio que la prensa española le cayera encima a Luis Enrique por la eliminación del Mundial de Catar al caer desde la tanda de penaltis con Marruecos.

“Fracaso como entrenador, seleccionador y streamer”, dijo, por ejemplo, José Damián González, en El Chiringuito. Pero podemos poner en entredicho el juicio de fracaso. Hablemos de estadísticas. Como entrenador de la selección de España, Luis Enrique ha dirigió, antes de llegar a Catar, 44 partidos en total, dejando un saldo de 24 victorias, 11 empates y nueve derrotas. Fue subcampeón de la Liga de las Naciones al caer con Francia por 2-1 en ese camino al Mundial.

Fueron cuatro partidos en Catar. Le ganó 7-0 a la Costa Rica de Luis Fernando Suárez, empató a un gol con Alemania y perdió en el último juego del grupo E con Japón por 2-1. Clasificó en el primer lugar por diferencia de gol, razón por la cual se enfrentó a Marruecos (segundo del grupo F) en octavos de final.

Era la segunda vez que se enfrentaban en un Mundial, y de manera consecutiva, pues en Rusia 2018 empataron 2-2, con goles de Isco y Iago Aspas para los españoles, y de Khalid Boutaïb y Youssef En-Nesyri para los marroquíes. Un partido con un tinte político, pues ambas naciones han compartido desde hace años el fenómeno migratorio de africanos a territorio europeo, pues los enclaves de Melilla y Ceuta son puntos de encuentro y llegada de los migrantes ilegales al llamado “Viejo continente”.

Una posesión insulsa. España tuvo el 77 % del tiempo la pelota, pero apenas remató una vez al arco. Los marroquíes supieron plantarle a sus rivales un partido cerrado, y al final la táctica, aunque a muchos no les gusté, resultó. Definición desde el punto penalti. Quizá solamente en Marruecos daban como ganadores a los africanos, pero los dirigidos por Walid Regragui tenían un Bono bajo la manga. Yassine Bounou, guardameta que nació en Canadá, pero que creció en Marruecos, fue la gran figura de la clasificación de su selección a los cuartos de final.

Su carrera la ha realizado en España, fue arquero de Atlético de Madrid y ahora hace parte del Sevilla. Tapa porque tiene como ídolos a Amadeo Carrizo y Ubaldo Matildo Fillol, porteros de River Plate, equipo que siempre le ha gustado a Bono.

Atajó tres penaltis. Logró que por primera vez en la historia Marruecos llegara a cuartos de final de un Mundial, y es la cuarta en la que una selección africana pasa a esta instancia tras los registros de Camerún en Italia 1990; Senegal en Corea-Japón 2002 y Ghana en Sudáfrica 2010.

Un hito para los marroquíes, que celebraron con el cuchillo entre los dientes y seguramente pusieron a celebrar a todos aquellos que han tenido que hacer silencio en medio de los grandes muros de Ceuta y Melilla. Una victoria para el país, pero también para un continente que tendrá solamente a Marruecos como representante de esa federación.

¿Fracaso entonces para Luis Enrique por perder con una selección que en el papel era inferior? Desde esa perspectiva podría ser, pero lo cierto es que el fracaso es de todo el combinado español, pues desde que levantaron la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 gracias a Andrés Iniesta, La Roja solamente ha ganado tres partidos: uno contra Australia en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en primera ronda, otro contra Irán en Rusia 2018, cuando cayó en octavos de final -otra vez desde el punto penal, pero contra Rusia-, y otro contra Costa Rica en la presente edición del Mundial.

En el fútbol se habla mucho de procesos, y la apuesta de Luis Enrique -además de querer revolucionar las comunicaciones de la selección al hacer transmisiones por twitch y acercar a los aficionados-, al parecer tiene que ver con la renovación del equipo y del estilo de juego. España era uno de los planteles más jóvenes del mundial, pues tenía una media de 26 años de edad, habiendo ocho jugadores con menos de 23 años, siendo Gavi el más juvenil con 18,3 años, y Sergio Busquets el más veterano con 34,3.

Batacazo más allá de los análisis. El Mundial va llegando a su fin y los cuartos de final están a la vuelta de la esquina. La próxima fase empezará el viernes 9 de diciembre con Croacia vs. Brasil (10:00 a.m.) y Países Bajos vs. Argentina (2:00 p.m.); el sábado 10 jugarán Marruecos vs. Portugal (10:00 a.m.) e Inglaterra vs. Francia (2:00 p.m.).

